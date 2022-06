Lebensmittel wertschätzen: Verbraucherzentrale will animieren Stand: 12.06.2022 16:24 Uhr Die Verbraucherzentrale Niedersachsen will für den Wert von Lebensmitteln sensibilisieren. Dafür hat sie von Verbraucherschutzministerin Otte-Kinast eine Million Euro erhalten.

Mit ihrer Kampagne will die Verbraucherzentrale dafür werben, dass weniger Lebensmittel verschwendet werden. "Lebensmittel-Wertschätzung schont nicht nur den eigenen Geldbeutel, sondern auch die Ressourcen und das Klima", sagte Ministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) bei der Übergabe des Förderbescheids auf dem Tag der Niedersachsen am Sonntag.

Werbung für Wertschätzung mit Aktionen und Veranstaltungen

Das Projekt ist zunächst auf zwei Jahre angelegt: Die Verbraucherzentrale will öffentlich für das Thema sensibilisieren, Verbraucherinnen und Verbrauchern Tipps an die Hand geben und sie durch Informations-, Aktions- und Bildungsangebote dazu animieren, Lebensmittel stärker wertzuschätzen. Geplant sind auch Mitmach-Aktionen in Sozialen Medien und Veranstaltungen mit Multiplikatoren und Organisationen, die sich mit Lebensmittelverschwendung beschäftigen.

Zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel landen jährlich im Müll

Jedes Jahr werden in Deutschland rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen, etwa 6,7 Millionen Tonnen sind nach Angaben aus dem Ministerium vermeidbar. Bis 2030 will die Bundesrepublik diese Verschwendung halbieren - und hat sich dazu im Rahmen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen verpflichtet.

