Stand: 02.07.2024 09:30 Uhr Protest bei Meyer Werft: Mitarbeiter stellen Rettungsboot auf

Mit einer kleinen Protestaktion haben die Mitarbeiter der Meyer Werft erneut auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Die IG Metall stellte am Montag in Papenburg ein Rettungsboot vor den Werkshallen auf. Es solle die dramatische Lage der Beschäftigten symbolisieren, aber auch ein Appell sein, sagte der Betriebsratsvorsitzende Andreas Hensen. Die Beschäftigten der Meyer Werft bangen um ihre Jobs. Um langfristig den Betrieb zu sichern, braucht der Hersteller von Kreuzfahrtschiffen insgesamt 2,7 Milliarden Euro. Um Massenentlassungen zu verhindern, hoffen Arbeitnehmervertreter auch auf finanzielle Hilfe vom Bund. Am Dienstag wollen nach Angaben des Betriebsrats alle Beteiligten erneut über die Lage sprechen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.07.2024 | 06:30 Uhr