Keine Mehrheit für Rot-Grün in Niedersachsen: Die Reaktionen Stand: 14.11.2023 15:57 Uhr Eine NDR Umfrage zeigt die politische Stimmung in Niedersachsen: Die CDU ist aktuell stärkste Kraft, die SPD rutscht auf Platz zwei. So bewerten die Parteien das Stimmungsbild.

Seit einem Jahr regieren SPD und Grüne in Niedersachsen zusammen, doch der Rückhalt für dieses Bündnis schwindet. Die neue NDR Umfrage von Infratest Dimap zeigt: Wäre am Sonntag Landtagswahl, hätte Rot-Grün keine Mehrheit mehr. Die CDU könnte die Regierung bilden. Leichte Verluste gibt es bei den Grünen, die AfD legt kräftig zu und die FDP würde mit fünf Prozent wieder in den Landtag einziehen. Die Reaktionen aus den Parteien:

Sebastian Lechner (CDU):

"Rot-Grün hat in Niedersachsen keine Mehrheit mehr. Die CDU ist aktuell wieder stärkste Kraft und ohne uns könnte keine Regierung gebildet werden. Für ein besseres Niedersachsen arbeiten wir jeden Tag weiter hart und werben um das Vertrauen der Menschen."

Stephan Weil (SPD):

"Die Zahlen für die SPD sind alles andere als zufriedenstellend und da helfen mir persönliche Werte auch nicht so viel. (…) Das Thema Migration ist inzwischen eines, das alles andere bei Weitem übertrifft. Das ist nun ausgerechnet aber auch ein Thema, wo wir als Landespolitik natürlich nicht darüber zu entscheiden haben, wie viele Menschen zu uns kommen. (…) Es ist für mich persönlich ein sehr gemischtes Bild nach dieser Umfrage."

Stefan Marzischewski-Drewes (AfD):

"Wir haben das der allgemeinen politischen Lage zu verdanken. Immer mehr Menschen erkennen, dass die Altparteien das ursächliche Problem der Situation sind, sei es die schlechten Schulen, sei es die Einwanderungspolitik, sei es der wirtschaftliche Niedergang - und immer mehr erkennen in der Farbe Blau der AfD die Hoffnung und die Zukunft."

Julia Willie Hamburg (Grüne):

"Wir haben eine Situation, in der Menschen sehr konfrontiert sind mit verschiedenen Krisensituationen und wirklich Angst haben vor der Zukunft. Und hier muss man konstatieren, dass offensichtlich viele Menschen den Grünen derzeit nicht zutrauen, diese Antworten zu geben. Nun sind wir in Niedersachsen an der Regierung und werden durch unser Handeln die Situation der Menschen vor Ort spürbar verbessern."

Konstantin Kuhle (FDP):

"Wir freuen uns natürlich, dass da eine 5 steht. (…) Die FDP fehlt im Landtag. Das ist ein bisschen Motivation, weiter zu machen. Mehr geht immer. Wir arbeiten dran, aber in schwierigen Zeiten, in denen man auf Bundesebene Verantwortung übernimmt, da ist es eben manchmal so, dass die Umfragen auch nicht so gut sind."

