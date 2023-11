Jeder fünfte Studiengang in Niedersachsen in Teilzeit möglich Stand: 02.11.2023 09:59 Uhr Wer neben dem Beruf und dem Großziehen von Kindern ein Studium absolvieren will, kann dies vielerorts in Niedersachsen in Teilzeit tun. Das Angebot ist in den vergangenen Jahren größer geworden.

Jeder fünfte Studiengang ist inzwischen in Teilzeit möglich, wie eine Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh zeigt. Die Zahl entsprechender Studiengänge stieg demnach binnen zwei Jahren von landesweit 324 auf 356 im Herbst 2022. Im vergangenen Wintersemester studierten demnach knapp 6.500 der rund 197.000 Immatrikulierten in Niedersachsen in Teilzeit.

Wenige Teilzeitstudierende in Bremen, besonders viele in Hamburg

Das benachbarte Bremen bietet sechs Studiengänge für Teilzeitstudierende an, wie das CHE weiter mitteilt. Dort studierten im vergangenen Herbst rund 2.600 Personen in Teilzeit. In Hamburg waren es zum Wintersemester 26.000 Studierende, was auf die Hamburger Fern-Hochschule und die FOM Hochschule Hamburg zurückzuführen ist. Dort sind laut Centrum für Hochschulentwicklung fast ausschließlich Teilzeitstudierende immatrikuliert.

