Interesse am Pflegeberuf unter jungen Menschen sinkt Stand: 13.10.2023 15:14 Uhr 2022 haben weniger junge Menschen in Niedersachsen eine Ausbildung zur Pflegekraft begonnen als im Jahr zuvor. Ein Viertel der Pflege-Azubis waren Männer. Es gab auch zahlreiche Ausbildungs-Abbrecher.

5.200 Menschen haben im vergangenen Jahr in Niedersachsen einen Ausbildungsvertrag zur Pflegekraft unterschrieben - das waren 8,1 Prozent weniger als im Vorjahr (5.600 Ausbildungsverträge), wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen am Donnerstag mitteilte. Drei Viertel der Pflegekraft-Azubis waren Frauen (76,1 Prozent) und ein Viertel Männer (23,9 Prozent). 2 Prozent von ihnen absolvierten die Ausbildung in Teilzeit. Unterdessen brachen fast 2.000 Personen ihre Pflege-Ausbildung ohne Abschluss ab.

Pflegeschulen erhalten kaum noch Bewerbungen

Die Abbrecher-Quote ist für die Pflegeschulen im Land nicht überraschend. Die Corona-Zeit sei zum einen psychisch sehr belastend gewesen, sagten die Schulen auf Anfrage des NDR Niedersachsen. Zum anderen werde der Beruf falsch dargestellt und junge Leute hätten einfach andere Interessen. Viele wüssten nicht, dass sie in der Pflege auch gute Aufstiegs- und Karrierechancen hätten oder dass sie sich selbstständig machen könnten. Auf Anfrage des NDR Niedersachsen erklärte eine Pflegeschule in Oldenburg, dass sich die Zahl der Bewerbungen von früher 350 auf höchstens 50 reduziert habe. Eine andere Schule in Peine bildet eigenen Angaben zufolge hauptsächlich Interessenten aus Afrika aus, deutsche Auszubildende meldeten sich kaum noch, hieß es.

Das niedersächsische Gesundheitsministerium verweist auf den allgemeinen Fachkräftemangel. Man sei dabei, gegenzusteuern - das gehe aber nur Schritt für Schritt.

