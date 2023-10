Stand: 06.10.2023 09:12 Uhr Grafschaft Bentheim sucht Pflegekräfte im Ausland

Die Personalprobleme in der Pflegebranche in der Grafschaft Bentheim sind so groß, dass der Landkreis den Firmen jetzt finanziell bei der Suche nach Personal hilft. Dabei geht es vor allem um die Suche von Fachkräften außerhalb der Europäischen Union. Zwei stationäre Pflegeheime in der Grafschaft Bentheim hatten schon Insolvenz angemeldet: Weil Personal fehlte, standen dort so viele Betten leer, dass der Betrieb nicht mehr wirtschaftlich war. "Wir müssen dringend handeln", sagte Sozialdezernent Gert Lödden. Der Kreistag hat deshalb beschlossen, dass Anwerben von Pflegekräften aus dem Ausland in diesem Jahr mit 50.000 Euro und ab dem Jahr 2024 mit 100.000 Euro zu fördern. Damit sollen zum Beispiel Personalvermittlungsagenturen und Sprachkurse bezahlt werden. Dabei gelten bestimmte Voraussetzungen: Auszubildende dürfen etwa nur angeworben werden, wenn sie aus einem Land mit hoher Jugendarbeitslosigkeit kommen.

