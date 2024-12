Bedeutet "Zurück nach Syrien" auch "Zurück in die Heimat"? Stand: 17.12.2024 16:13 Uhr Kurz nach dem Sturz des Assad-Regimes begann eine Asyl-Debatte und Asylentscheidungen wurden vorerst ausgesetzt. Gehen oder bleiben? Darüber denken auch junge Syrer aus Lüneburg nach.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums lebten Ende Oktober fast eine Million Menschen mit syrischer Herkunft in Deutschland. Jetzt ist ihre Zukunft erneut völlig offen, denn der Umsturz in Syrien macht eine Rückkehr in die Heimat wieder möglich. In der Diskussion um das Asyl gehen die Meinungen auseinander. Kanzler Olaf Scholz hatte sich in der Debatte über die Rückkehr geflüchteter Syrer zurückhaltend geäußert. Politiker der Union hatten hingegen zeitnahe Rückführungen gefordert. Drei junge Deutsch-Syrer aus Lüneburg erzählen im Video von ihren Gedanken. Gehen oder bleiben?

