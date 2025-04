Hohe Waldbrandgefahr in Teilen Niedersachsens Stand: 06.04.2025 16:59 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) schätzt die Gefahr für Waldbrände in Niedersachsen an diesem Wochenende in mehreren Regionen als hoch ein. Erst am Dienstag sinkt das Risiko voraussichtlich.

Die zweithöchste Gefahrenstufe für Waldbrände gilt laut DWD an diesem Sonntag in Faßberg und Bergen (beides Landkreis Celle), in Celle selbst sowie in Wittingen-Vorhop (Landkreis Gifhorn). Im Großteil der übrigen Regionen in Niedersachsen wird die Waldbrandgefahr als mittel eingestuft.

Waldbrandgefahr sinkt voraussichtlich am Dienstag

Auch am Montag bleibt die Lage in Faßberg, Bergen, Celle und Wittingen-Vorhop angespannt. Das gilt dann auch für Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) und Soltau (Landkreis Heidekreis): Dort soll die Waldbrandgefahr von mittlere auf hohe Stufe steigen. Erst am Dienstag sinkt die Gefahr laut DWD voraussichtlich in diesen Regionen wieder. Am Donnerstag soll sich die Lage in weiten Teilen des Landes entspannen.

Trockener Boden erhöht Risiko

Zuletzt hatte es in Niedersachsen immer wieder vereinzelt gebrannt. Ein Grund dafür: Laut DWD ist die Bodenfeuchte in Niedersachsen derzeit deutlich reduziert. Besonders in den oberen Schichten fehle Wasser, was die Entzündbarkeit der Vegetation erhöht. Das zeigen aktuelle Karten im Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. Auch in den kommenden Tagen bleibt es nach Angaben des DWD in Niedersachsen überwiegend sonnig und trocken.

Niedersachsen: Im Wald gilt Rauchverbot

In Niedersachsen ist in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober das Anzünden von Feuer in Wäldern, Mooren und Heiden sowie in deren unmittelbarer Nähe verboten. Es herrscht folglich auch ein absolutes Rauchverbot. Diese Vorgaben gehen auf das Niedersächsischen Waldgesetz zurück.

Verhaltensregeln bei Waldbrandgefahr Rauchen Sie nicht im Wald und in der Feldflur!

Werfen Sie keine Zigarettenreste aus dem Auto! Benutzen Sie Ihren Aschenbecher im Auto!

Nutzen Sie für Lagerfeuer und Grillabende nur ausgewiesene Grill- und Lagerfeuerplätze, auf denen Sie einen ausreichenden Brandschutz sichern können. Halten Sie dabei einen Mindestabstand zum Wald von 50 Metern ein!

Parken Sie nur auf ausgewiesenen Waldparkplätzen! Ermöglichen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit den Lösch- und Rettungskräften eine rasche und ungehinderte Zufahrt zum Brandherd, indem Sie die Waldwege freihalten!

Melden Sie alle Brände unverzüglich der Feuerwehr (Notruf 112) oder der Polizei (Notruf 110)! (Quelle: wald-mv.de) (Quelle: wald-mv.de)