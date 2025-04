Stand: 10.04.2025 16:51 Uhr Waldbrand am Brocken: Schon zum vierten Mal in diesem Jahr

Am Brocken im Harz hat es erneut gebrannt. An einem Wanderweg in der Nähe von Bahngleisen der Brockenbahn stand am Mittwochnachmittag eine rund 1.500 Quadratmeter große Fläche aus Gestrüpp und kleinen Fichten in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Einsatzkräfte aus Wernigerode und Schierke waren im Einsatz. Das Feuer sei nach wenigen Stunden gelöscht gewesen, sagte Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse (Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt). Das in seinem Landkreis stationierte Löschflugzeug hätte nicht angefordert werden müssen. Es war bereits der vierte Brand in diesem Jahr im Brockengebiet, so Lohse. Im vergangenen September hatte ein Großfeuer am Brocken die Einsatzkräfte tagelang beschäftigt.

Weitere Informationen Mein Einsatz: Die neuen Folgen des NDR Feuerwehr-Podcasts In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen des NDR Feuerwehroodcasts Mein Einsatz zuerst. extern

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.04.2025 | 15:00 Uhr