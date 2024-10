Herbstferien-Ende in Niedersachsen: Touristiker ziehen Bilanz Stand: 21.10.2024 08:11 Uhr Zum Ende der Herbstferien in Niedersachsen haben Touristiker im Harz, in der Heide und an der Küste eine erste Bilanz gezogen. Die fällt überwiegend positiv aus - obwohl das Wetter eher durchwachsen war.

Im Harz seien einige Orte besser gebucht gewesen als im Vorjahr, sagte die Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes, Carola Schmidt. Auch für die kommenden Wochen sei die Buchungslage gut. Ein Besuchermagnet sei nach wie vor der Baumwipfelpfad in Bad Harzburg (Landkreis Goslar). Nach Angaben des Betreibers sind dort seit der Eröffnung mehr als zwei Millionen Gäste gewandert.

Videos 2 Min Tourismus: Der Harz will neue Zielgruppen erreichen Als Wintersportgebiet lockt der Harz zu wenig Besuchende an. Mit moderner Technik soll die Region zukunftssicher gemacht werden. (04.03.2024) 2 Min

Gute Auslastung auch an der Küste

In der Lüneburger Heide waren Ferienunterkünfte zu rund 90 Prozent ausgelastet. Das sei etwa so viel wie im vergangenen Jahr, sagte der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, Ulrich von dem Bruch. Weniger nachgefragt wurden dagegen Ausflüge und Führungen. Auch an der Küste und auf den Inseln war nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Ostfriesland ein Großteil der Zimmer ausgebucht - zwischen 70 und 90 Prozent, hieß es.

Urlauber buchen auch in diesem Jahr spontan

Für die kommenden Tage hoffen die Touristiker an der Küste auf weitere Urlauber, vor allem aus Nordrhein-Westfalen. Dort enden die Herbstferien erst in einer Woche. Bei gutem Wetter würden viele Menschen zum Urlaub ans Wattenmeer kommen, sagte eine Sprecherin der Tourismus-Agentur Nordsee. In vielen Ferienorten seien daher noch Betten frei. Nach Angaben der Tourismusverbände in der Heide, im Harz und an der Küste setzen die Urlauber auch in diesem Jahr auf Kurzreisen und buchen diese spontan.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.10.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus