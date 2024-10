Stand: 11.10.2024 13:44 Uhr Touristenmagnet: Baumwipfelpfad begrüßt zweimillionsten Gast

Der Baumwipfelpfad in Bad Harzburg hat am Freitag die Marke von zwei Millionen Gästen seit seiner Eröffnung überschritten. Das teilte die Geschäftsführerin der Touristenattraktion dem NDR Niedersachsen mit. Demnach war am Vormittag die elfährige Janne, die mit ihrer Familie im Harz Urlaub macht, die zweimillionste Besucherin. Jährlich besuchen etwa 200.000 Gäste den Pfad, so die Betreiber. Besonders Familien, Schulklassen und Gruppen ziehe die touristische Attraktion an. Seit der Eröffnung im Jahr 2015 habe der Baumwipfelpfad die touristische Entwicklung in Bad Harzburg entscheidend geprägt, betont die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg GmbH. Zusammen mit der Burgberg-Seilbahn und der Baumschwebebahn sei der Baumwipfelpfad eine beliebte Attraktion in der Natur.

