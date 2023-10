Hantavirus ist in Niedersachsen auf dem Vormarsch

Stand: 08.10.2023 13:02 Uhr

In Niedersachsen gibt es in diesem Jahr viele Infektionen mit dem Hantavirus. Bis Ende September waren 67 Fälle registriert. Das sind fast viermal so viele wie 2022 - im gesamten Jahr gab es 17 Infektionen.