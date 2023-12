Früher Auftakt der Wintersportsaison am Wurmberg im Harz Stand: 02.12.2023 19:15 Uhr Der frühe Wintereinbruch hat es möglich gemacht: Der Harz ist am Samstag in die Wintersportsaison gestartet. Rodeln und Langlauf sind vielerorts schon möglich. Auch Alpinfahrer kamen auf ihre Kosten.

Am Wurmberg war am Samstag der Hexenlift geöffnet, auch die Rodelpiste konnte genutzt werden. Rund 500 Skifahrer und Rodler zählte Seilbahnbetriebsleiter Fabian Brockschmidt dort bereits um die Mittagszeit auf den Hängen und Pisten. 40 Zentimeter Neuschnee waren zusammengekommen und sorgten für gute Wintersportbedingungen. Am Sonntag kann das Wintervergnügen fortgesetzt werden. Der Deutsche Wetterdienst hat für das gesamte Wochenende im Harz konstant Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und Schneefälle vorausgesagt.

VIDEO: Neuschnee im Harz: Früher Start in die Skisaison (29.11.2023 ) (3 Min)

Auch St. Andreasberg startet durch

Auch die Skigebiete am Matthias-Schmidt-Berg und am Sonnenberg in St. Andreasberg sind dank des Wintereinbruchs bereits an diesem Adventswochenende in die neue Saison gestartet. Die Schneebedingungen seien noch eher durchschnittlich, aber man hoffe auf weitere Schneefälle, teilten die Betreiber am Matthias-Schmidt-Berg noch am Freitag auf ihrer Webseite mit. Für die Nacht von Samstag auf Sonntag haben die Meteorologen Schneefälle bei minus fünf Grad vorhegesagt. In Hohegeiß und Torfhaus öffnen auch am Sonntag die Rodellifte. Verschiedene Loipen im Harz wurden gespurt oder angedrückt, um eine Unterlage zu schaffen.

Die Kabinenseilbahn am Wurmberg bleibt bis voraussichtlich Mitte Dezember weiter geschlossen. Grund sind notwendige Wartungsarbeiten an der Anlage, wie der Betreiber mitteilte.

Diese Skigebiete öffnen am Sonntag:

Sankt Andreasberg / Matthias-Schmidt-Berg

Wurmberg/Braunlage: nur Hexenlift Schlepplift sowie Rodelbereich mit Förderband

Hier ist Rodeln möglich:

"Großmutterrodelbahn" / Schierke

Rodelbahn am Parkhaus am Winterbergtor / Schierke

Rodelbahn "Brockenblick" mit Rodellift / Torfhaus

Rodelbahn mit Rodellift an der Rathauswiese/Braunlage

Rodelbahn mit Rodellift "Hasental"/ Braunlage-Hohegeiß

Rodelhang am Gretchenkopf/Braunlage-Hohegeiß

Sonnenberger Rodelschneise / Sonnenberg

Diese Loipen im Harz sind für Langlauf gespurt:

Rundkurs "Großes Torfhaus Moor" (Loipennetz Torfhaus)

Rundkurs Schneewittchen-Klippen / Sankt Andreasberg

Rundkurs Sonnenberg - Rehbergloipe / Sankt Andreasberg

Rundkurs Waage/ Sankt Andreasberg

Ackerstraße von Stieglitzeck zur Hans-Kühnenburg /Altenau

Verbindungsloipe Von-Langen-Straße - Hasselkopfloipen / Braunlage

Achtermann-Loipe / Braunlage

Beleuchtete Skatingloipe / Braunlage

Bodebruchloipe / Oderbrück

Braunlager Loipe

Goetheweg-Dreieckiger Pfahl-Torfhaus (Loipennetz Torfhaus)

Königsbergloipe / Schierke

Loipe Torfhaus-Kaiserweg-Oderbrück

Skatingloipe / Schierke

Übungsloipe / Hahnenklee

Übungsloipe / Tanne

Verbindung Oderbrück-Rundkurs Achtermann

Wiesenloipe / Tanne

Winterbergloipe (kleine Schleife) / Schierke

Insgesamt können rund 150 Kilometer gespurt werden

Für Skilangläufer präpariert der Nationalpark den Angaben zufolge bei ausreichender Schneelage rund 150 Kilometer Loipen in den Höhenlagen von 350 bis 930 Metern. Hinzu kommen rund 50 Kilometer ungespurte Skiwanderwege, die die Loipensysteme miteinander verbinden und auch weitere Waldbereiche erschließen. Weitere Informationen zum Wintersport im Harz gibt es auch auf der Internetseite des Tourismusverbandes im Harz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.12.2023 | 11:00 Uhr