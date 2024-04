Freilichtmuseum am Kiekeberg pflanzt "Apfel des Jahres" 2024 Stand: 02.04.2024 12:17 Uhr Seit 24 Jahren pflanzt das Freilichtmuseum am Kiekeberg einen Baum des "Apfels des Jahres in Norddeutschland". Morgen ist es wieder soweit: 2024 erhält die Sorte "Weißer Winterglockenapfel" den Titel.

Früher gab es laut dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) deutlich mehr Apfelsorten als heute, noch dazu sollen sie robuster und auch schmackhafter gewesen sein. Einer von diesen alten Apfelsorten ist der "Weiße Winterglockenapfel". Seine Herkunft ist den Angaben zufolge ungeklärt, heute sei er aber auf Obstwiesen weit verbreitet und ein beliebter Apfel für den Hausgarten. Im Freilichtmuseum am Kiekeberg in der Gemeinde Rosengarten (Landkreis Harburg) wird am 3. April ein Baum dieser Sorte gepflanzt.

VIDEO: Altes Land: Ernte von 300.000 Tonnen Äpfeln hat begonnen (27.08.2023) (3 Min)

Jeder dritte heimische Apfel stammt aus dem Alten Land

Das Alte Land ist das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Deutschlands, dem BUND zufolge sogar das größte Obstbaugebiet Europas. Mehr als zehn Millionen Apfel-, Kirsch-, Birnen- und Zwetschgenbäume wachsen dort. Mit 90 Prozent der Anbaufläche liegt der Schwerpunkt klar bei Äpfeln. Fast jeder dritte deutsche Apfel stammt aus der Region.

