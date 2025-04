Stand: 10.04.2025 16:39 Uhr Trotz Brandschäden: Winsener Naturbad eröffnet Anfang Mai

Am 2. Mai eröffnet im Winsener Eckermannpark (Landkreis Harburg) wie geplant das neue Naturbad. Obwohl dort Ende März das Hauptgebäude gebrannt hatte, bleibt es der Stadt zufolge bei dem Termin. Das Becken, die Außenanlagen und die Betriebs-Infrastruktur im Außenbereich seien funktionstüchtig und abgenommen, hieß es. Vor diesem Hintergrund habe man sich entschieden, in den Betrieb zu gehen, so Bürgermeister André Wiese (CDU). Das Bad eröffnet laut Stadt mit einem mobilen gastronomischen Angebot. Außerdem stehen den Angaben zufolge Toilettenwagen und Außenduschen bereit. Die genaue Brandursache wird nach Angaben der Stadt noch ermittelt. Nach aktuellen Erkenntnissen sei das Feuer aber nicht durch strafbares Verhalten verursacht worden. Bei der Eröffnung gewährt das Naturbad Winsen freien Eintritt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.04.2025 | 13:30 Uhr