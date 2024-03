Es wird Frühling: Tier- und Freizeitparks öffnen ihre Türen Stand: 16.03.2024 11:58 Uhr Zu Beginn der Osterferien starten viele Tier- und Freizeitparks in Niedersachsen in die aktuelle Saison. Am Samstag haben unter anderem der Serengeti-Park in Hodenhagen und der Jaderpark ihre Pforten geöffnet.

Aufgrund des Hochwassers standen zum Jahreswechsel viele Bereich im Serengeti-Park unter Wasser, etliche Tiere mussten evakuiert werden. Mittlerweile seien die entstandenen Schäden jedoch weitgehend behoben, teilt der Park auf seiner Website mit. Zum Saisonstart gebe es für Besucherinnen und Besucher daher keine Einschränkungen. Außerdem sind zwei neue, gefährdete Tierarten in den Tierpark gezogen: Kordofan-Giraffen und Goldkopflöwenäffchen. Demnächst werde anlässlich des 50. Parkjubiläums zudem eine neue Achterbahn eröffnet.

Weitere Informationen Serengeti-Park Hodenhagen: Zur Safari in die Heide Safari-Land und Freizeitpark: Im Tierpark in der Lüneburger Heide treffen Besucher auf Giraffen, Nashörner und Tiger. mehr

Neue Achterbahn im Jaderpark

Eine neue Achterbahn hat auch der Jaderpark in Jade (Landkreis Wesermarsch) an der Nordsee im Programm: Am 27. April soll dort der "Ziegelblitz" eingeweiht werden. "Wir sind bereits auf der Zielgeraden und arbeiten mit Hochdruck an der Fertigstellung", teilte ein Sprecher mit. Die Bahn soll demnach mit bis zu 55 Kilometern pro Stunde durch eine Anlage fahren, die im Stil einer alten Ziegelei gestaltet ist. Der Jaderpark ist ab sofort wieder offen.

Magic Park Verden und Vogelpark Walsrode empfangen Besucher

In Verden ist der Ritter Rost Magic Park ab Osterferienbeginn wieder an fast allen Tagen geöffnet. Auch der Vogelpark Walsrode hat seit Samstag für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Der Tier- und Freizeitpark Thüle in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) war bereits am 2. März in die Saison gestartet.

Heide Park öffnet verspätet

In Soltau startet der Heide Park erst am 23. März in die Saison. Ab dann werden rund 40 Attraktionen und Shows geboten, wie eine Sprecherin mitteilte. Nach 15 Monaten Bauzeit wird dann auch die neue Achterbahn "Dämonen Gruft" eingeweiht. Das Fahrgeschäft wurde in das leer stehende Gebäude einer ehemaligen Wildwasserbahn gebaut, die vor zehn Jahren dem Bau einer anderen Achterbahn hatte weichen müssen.

Weitere Informationen Energiekosten: Freizeitparks erhöhen die Preise Höhere Energiekosten, mehr Geld für Futter: Die Inflation trifft auch Freizeitparks und Zoos. Viele werden nun teurer. (10.04.2023) mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere