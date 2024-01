Stand: 02.01.2024 14:04 Uhr Hochwasser im Serengeti-Park geht weiter zurück

Im Serengeti-Park in Hodenhagen (Heidekreis) hat sich die kritische Hochwasserlage weiter entspannt. Das Wasser sei weiter zurückgegangen, sagte eine Sprecherin des Freizeitparks am Dienstag. Die Hauptzufahrtsstraße sei wieder befahrbar. Einige Tiere, darunter Streifengnus und Erdmännchen, seien weiterhin in Behelfsunterkünften untergebracht. Wann sie wieder in ihre eigentlichen Unterkünfte zurückkönnen, ist laut Sprecherin noch nicht abzusehen. Die zentrale Stromversorgung funktioniert weiter nicht, weswegen seit rund einer Woche Generatoren im Tierpark eingesetzt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.01.2024 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochwasser