Erster Veteranentag: Gedenken an gefallene Soldaten aus Seedorf Stand: 07.06.2024 10:37 Uhr Der Gedenktag am 15. Juni betrifft in Niedersachsen besonders einen Standort der Bundeswehr: Seedorf. Die Fallschirmjäger aus Seedorf haben einige der gefährlichsten Einsätze in Afghanistan bewältigt.

Im April 2024 hatte der Bundestag einen jährlichen nationalen Veteranentag beschlossen. Dieser soll jedes Jahr am 15. Juni Anerkennung und Dank für aktive und ehemalige Soldatinnen und Soldaten zum Ausdruck bringen und ihre Sichtbarkeit in der Gesellschaft erhöhen. Die Bundeswehr möchte sich mit dem Tag für mehr Verbundenheit der Gesellschaft und Wertschätzung mit Veteraninnen und Veteranen einsetzen.

Veteranentag in Niedersachsen 2024

In Niedersachsen betrifft der Veteranentag auch besonders jene Veteranen, die vor etwa drei Jahren an der Evakuierung von Kabul im Einsatz waren. Im August 2021 evakuierten Soldaten über 5.300 Menschen aus Afghanistan - laut Bundeswehr die bisher größte Evakuierungsmission in ihrer Geschichte. Die Umstände der Mission waren demnach "extrem" und die akute Lebensgefahr stellte die Soldaten vor große Herausforderungen. Nach der Mission dankten die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Kanzlerin Angela Merkel den Soldaten bei einergroßen Veranstaltung in Seedorf (Landkreis Rotenburg (Wümme).

Soldaten aus Seedorf fallen bei Gefecht in Afghanistan

Der Bundeswehr-Standort Seedorf ist auf einschneidende Weise mit dem deutschen Afghanistan-Einsatz verknüpft. Im Jahr 2010 kamen drei Soldaten des Fallschirmjägerbataillons 373 aus Seedorf in ihrem Einsatz in Afghanistan ums Leben, acht weitere wurden teils lebensgefährlich verletzt. Es war den Angaben der Bundeswehr zufolge das schwerste Gefecht in ihrer Geschichte: Bei dem Versuch, eine Straße im nordafghanischen Kundus von Sprengfallen zu säubern, geriet der Trupp niedersächsischer Fallschirmjäger in einen Hinterhalt der Taliban. Eine Ehrenwand in der Kaserne und ein Gedenkstein erinnern bis heute an die drei verstorbenen Fallschirmjäger.

Wer sind Veteranen?

Laut Bundeswehr gilt als Veteranin oder Veteran, wer als Soldatin oder Soldat im aktiven Dienst steht oder ehrenhaft aus dem Dienstverhältnis ausgeschieden ist und dadurch den Dienstgrad nicht verloren hat. In Deutschland gibt es demnach rund zehn Millionen Veteranen.

