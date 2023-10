Erste Reise: "Carnival Jubilee" hat Meyer Werft verlassen Stand: 30.10.2023 14:05 Uhr Die Überführung des neuesten Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft hat begonnen. Die "Carnival Jubilee" reist von Papenburg über die Ems Richtung Niederlande. Die Werft steht bei der Fertigstellung unter Druck.

Die "Carnival Jubilee" hat um kurz vor 12 Uhr die Dockschleuse zur Ems passiert - rückwärts mit Unterstützung zweier Schlepper. Der Luxusliner ist 345 Meter lang und hat 20 Decks. Am Dienstag soll das Kreuzfahrtschiff im niederländischen Emshaven ankommen, wo weitere Ausbauten folgen.

Hunderte Schaulustige haben sich am Brückentag zum Spektakel versammelt. Zum Teil betreten sie die Deiche - was verboten ist. Auch der Zaun eines Deichschäfers wurde nach Informationen von NDR Niedersachsen beschädigt. Zurzeit hält das Schiff Kurs auf die Baustelle Friesenbrücke in Weener.

"Carnival Jubilee": Voraussichtlicher Zeitplan der Emsüberführung

Heute, ca. 12 Uhr: Passieren der Dockschleuse (Papenburg)

Heute, ca. 16.35 Uhr: Passieren der Friesenbrücke (Weener)

Heute, ca. 19.45 Uhr: Passieren der Jann-Berghaus-Brücke (Leer)

Heute, ca. 23.15 Uhr: Ankunft Emssperrwerk (Gandersum)

Morgen, ca. 1.30 Uhr: Passieren Emssperrwerk

Morgen, ca. 3.15 Uhr: Passieren Emden

Werftchef appelliert an Mitarbeitende

Werftchef Bernard Meyer betonte vorab den Stellenwert einer pünktlichen Ablieferung des Schiffs. Dies sei noch nie so wichtig gewesen wie bei der "Carnival Jubilee", so Meyer in der Mitarbeiterzeitung "Kiek ut". "Sie ist der Schlüssel, um das Vertrauen unserer Kunden in uns zurückzugewinnen und damit Folgeaufträge zu erhalten." Die letzten beiden Kreuzfahrtschiffe konnten nicht pünktlich ausgeliefert werden. Die jetzige Ablieferung sei entscheidend für die finanzielle Situation der Unternehmensgruppe, denn die Meyer Werft will für Folgeaufträge werben.

Immer wieder Probleme beim Bau

Die Meyer Werft hat bis Ende 2025 noch vier weitere Aufträge in Arbeit - danach sind die Auftragsbücher leer. Die 3.200 Mitarbeitenden machten sich Sorgen, sagt der Betriebsrat. Seit Monaten verhandelt das Unternehmen nach eigenen Angaben mit möglichen neuen Auftraggebern - bislang offenbar ohne Erfolg. Dazu kommen weitere Probleme: Immer wieder fehlen Bauteile - etwa für den Innenausbau, der in den kommenden Wochen weitergeht. Dies sei eine Folge der weltweiten Lieferketten-Probleme, sagte ein Werftsprecher NDR Niedersachsen. Zuletzt hatte die Werft eine Landbürgschaft von 300 Millionen Eurobenötigt.

"Carnival Jubilee" musste ganz neu geplant werden

Das neue Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft ist das erste in Deutschland gebaute Schiff der amerikanischen Reederei "Carnival Cruise Line". Ursprünglich sollte es für die deutsche Aida-Reederei gebaut werden. Im März 2021 wurde der Auftrag dann wegen der coronabedingt schwierigen Situation auf dem deutschen Kreuzfahrtmarkt an die Papenburger Werft neu vergeben. Der Konzern musste das Innenleben des Schiffs neu planen. Die zwei baugleichen Schwesternschiffe "Mardi Gras" und "Carnival Celebration" waren zuletzt am Meyer-Standort im finnischen Turku abgeliefert worden.

Mehr als 5.000 Passagiere sollen auf der 345 Meter langen "Carnival Jubilee" Platz finden, die mit Flüssigerdgas (LNG) angetrieben werden soll. Früheren Angaben zufolgehatte das Schiff Ende des Jahres von Texas aus zu seiner ersten Kreuzfahrt starten sollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.10.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt