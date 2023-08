Stand: 25.08.2023 20:24 Uhr Wechsel bei Meyer Werft: Bernd Eikens folgt auf Bernard Meyer

Das Papenburger Familien-Unternehmen Meyer Werft erhält zum Ende des Jahres eine neue Spitze. Nach 50 Jahren im Unternehmen wechselt der bisherige Chef Bernard Meyer in den Beirat der Meyer Gruppe, teilte die Werft mit. Der 75-Jährige wolle sich künftig auf nicht-operative Themen konzentrieren. Neuer Chef der Gruppe soll ab Dezember Bernd Eikens werden. Der 58-Jährige aus Dörpen (Landkreis Emsland) soll der erste Chef in 228 Jahren Firmengeschichte werden, der nicht aus der Familie Meyer kommt, hieß es. Eikens ist der Meyer-Gruppe schon seit 2019 als Beirat von Meyer Turku in Finnland verbunden. Er werde aufgrund seiner Erfahrung neue Impulse für die Werftaktivitäten und die Gesamtentwicklung der Meyer-Gruppe bringen, sagte Bernard Meyer laut Mitteilung des Unternehmens. Zur Gruppe gehören unter anderem die drei Werftstandorte in Papenburg, Rostock und im finnischen Turku. Der Konzern hat nach eigenen Angaben rund 7.000 Beschäftigte.

