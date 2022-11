Erdgasspeicher Rehden: Befüllung begann nicht rechtzeitig Stand: 23.11.2022 17:07 Uhr Laut Bundesregierung sollte der Füllstand in deutschen Speichern zum 1. November 95 Prozent betragen. Dass für den größten Erdgasspeicher in Rehden das Ziel verfehlt wurde, sei erwartbar gewesen.

Das sagte Arkadius Binia, der Betriebsleiter der Einrichtung im Landkreis Diepholz. "Um so einen großen Speicher zu befüllen, müssen sie rechtzeitig anfangen", sagte Binia. Mit der Einspeicherung des Erdgases habe man erst Ende Mai begonnen. Gewöhnlich starte man damit im April. Binia wollte seine Aussage aber nicht als Kritik an den politischen Handlungsträgern verstehen. Er lobte diese sogar dafür, dass sie die Lage "im Griff" hätten.

VIDEO: Rehden: Hier steht Deutschlands größter Erdgas-Speicher (29.06.2022) (1 Min)

Erdgasspeicher mittlerweile zu 94 Prozent gefüllt

Der Erdgasspeicher in Rehden ist der größte in Deutschland und zudem nach Unternehmensangaben einer der größte Erdgasspeicher Westeuropas. Er verfügt nach Angaben des Betreibers Astora über eine Kapazität von fast vier Milliarden Kubikmetern Gas. Das entspreche rund einem Fünftel der gesamten Speicherkapazität in Deutschland und dem Jahresverbrauch von rund zwei Millionen Einfamilienhäusern. Nach Angaben von Binia ist er mittlerweile zu rund 94 Prozent gefüllt.

