Equal Pay Day: Drei Viertel der Frauen verdienen weniger als Männer Stand: 06.03.2024 08:49 Uhr Der heutige Equal Pay Day will auf die immer noch teils sehr ungleiche Bezahlung der Geschlechter aufmerksam machen. In Niedersachsen verdienen drei von vier Frauen in Vollzeit weniger als Männer.

39 Prozent der betroffenen Frauen in Niedersachsen erhalten für ihre Vollzeit-Stelle mindestens 30 Prozent weniger Lohn als ihre männlichen Kollegen, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Genauso viel oder mehr als Männer verdienen demnach 26 Prozent der Frauen. Durchschnittlich erhielten Frauen in Niedersachsen im vergangenen Jahr laut Statistischem Landesamt bei gleicher Arbeitszeit rund 18 Prozent weniger Gehalt als Männer.

Durchschnittlich fast 5 Euro weniger Brutto-Stundenlohn

Männer in Niedersachsen hatten laut Statistischem Landesamt einen durchschnittlichen Brutto-Stundenlohn von 24,12 Euro, Frauen von 19,74 Euro. Damit liegt Niedersachsen im Vergleich der Bundesländer im Mittelfeld, was die Lohn-Ungleichheit zwischen den Geschlechtern betrifft. Am größten ist der Abstand in Bayern und Baden-Württemberg, am geringsten in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen.

Risiko von Altersarmut bei Frauen durch Gender Pay Gap

Von den durchschnittlich 18 Prozent Lohn-Unterschied lassen sich laut Birte Siemonsen, Präsidentin von Business and Professional Women (BPW) Germany, "zwei Prozentpunkte allein darauf zurückführen, dass Frauen im Durchschnitt in geringerem Umfang mit Erwerbsarbeit beschäftigt sind als Männer und den Großteil der Sorgearbeit übernehmen". Das führe nicht nur dazu, dass Frauen durchschnittlich ein geringeres Einkommen haben. Diese Lücke, der Gender Pay Gap, sei in der Folge eine der Ursachen für das erhöhte Risiko von Altersarmut bei Frauen, weil sie entsprechend weniger in die Rentenkasse einzahlen. "Höchste Zeit, dass sich das ändert", sagt Siemonsen.

Was hilft gegen die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern?

Nach wie vor geht es um grundsätzliche Fragen: Wie frei sind Frauen und Männer darin, wie sie ihre Zeit nutzen? Was muss sich ändern, damit Care-Arbeit, Erwerbsarbeit und Freizeit paritätisch aufgeteilt werden können? Sind die Vier-Tage-Woche oder die Reduzierung der Vollzeit gute Lösungen? Und was können Jobsharing oder Digitalisierung dazu beitragen? Die Equal Pay Day Kampagne 2024 und der Equal Pay Day sollen diese Themen aufnehmen und Lösungen formulieren.

Gender Pay Gap 2023 Laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) haben Frauen im Jahr 2023 in Deutschland pro Stunde durchschnittlich 18 Prozent weniger Lohn erhalten als Männer, in Beträgen ausgedrückt: 20,84 Euro bei den Frauen standen 25,30 Euro bei den Männern gegenüber. Etwas weniger wird die Differenz, wenn Frauen und Männer mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiografien verglichen werden. Hier beträgt der sogenannte bereinigte Gender Pay Gap 6 Prozent. Was ist der Equal Pay Day? Der Equal Pay Day markiert symbolisch den Tag, bis zu dem Frauen - rechnerisch - unbezahlt arbeiten, weil sie nicht den gleichen Lohn wie Männer bekommen. Der Tag wird jedes Jahr aufs Neue festgelegt - je später er ist, desto größer ist die Lohnungleichheit. In diesem Jahr ist es der 6. März, nach dem 7. März im vergangenen Jahr. Das liegt aber nicht daran, dass sich beim Gender Pay Gap etwas gebessert hätte, sondern daran, dass 2024 ein Schaltjahr ist und der Februar einen Tag mehr hatte.

