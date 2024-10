Einbrecher vergisst persönliche Sachen am Tatort - erwischt Stand: 18.10.2024 19:48 Uhr Die Bielefelder Polizei verdächtigt einen Mann aus Niedersachsen, in eine Stadtbibliothek in Herford eingebrochen zu sein. Auf seine Spur brachten die Beamten zwei an ihn adressierte Polizeischreiben am Tatort.

Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um Belehrungsschreiben aus dem Polizeigewahrsam, die der Mann zusammen mit einem Rucksack, einer Jacke und einem Zugticket am Tatort vergessen haben soll. Aus den Schreiben gehe hervor, dass die Polizei den 26-Jährigen in den Vortagen bereits zwei Mal bei Einbrüchen in Bielefeld erwischt hatte. Die Beamten gehen davon aus, dass der Einbruch in der Herforder Bibliothek auf das Konto des gleichen Mannes geht. Demnach soll er innerhalb von drei Tagen in Ostwestfalen versucht haben, bei Einbrüchen Beute zu machen.

Ein Zwischenstopp für einen Einbruch

Zunächst habe der drogenabhängige Mann versucht, in einen Kiosk einzubrechen. Eine Zeugin habe die Polizei alarmiert, der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen und belehrt. Nur einen Tag später soll der Mann aus einer Gaststätte Bargeld und elektronische Geräte entwendet haben. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Einbrecher erneut vorläufig fest. Nach seiner zweiten Entlassung und einer weiteren Belehrung durch die Polizei habe der 26-Jährige den Rückweg in seine Heimat antreten wollen. Die Polizei geht davon aus, dass er dann in Herford einen Zwischenstopp einlegte. Da der Mann einen festen Wohnsitz hat, liegen laut Polizei bislang keine Haftgründe vor. Die Ermittlungen laufen.