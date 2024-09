Stand: 15.09.2024 16:39 Uhr Einbrecher steigt in Haus ein - und fällt bei Flucht in Pool

Nach einem Einbruch in ein Haus in Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) ist der Täter auf seiner Flucht in einen Gartenpool gefallen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der bislang unbekannte Mann am Freitagmorgen eine Fensterscheibe im Erdgeschoss des Einfamilienhauses eingeschlagen. Weil Nachbarinnen und Nachbarn die Tat bemerkt hatten, flüchtete der Einbrecher durch den Garten - und fiel dabei in den Pool. Der Täter war "komplett durchnässt", so die Polizei weiter. Demnach verlor er auch seine Beute - mehrere Armbanduhren und Bargeld. Den Angaben zufolge handelte es sich um einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann mit kurzen blonden Haaren. Er habe einen dunklen Hoodie und blaue Jeans getragen. Wer den flüchtigen Täter oder weitere verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (04401) 93 50 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min