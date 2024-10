Stand: 08.10.2024 15:46 Uhr Einbrecher machen sich an Wurmbergseilbahn zu schaffen

Einbrecher haben in der Nacht zu Montag versucht, die Wurmbergseilbahn im Harz zu bestehlen. Die Polizei vermutet, dass die selben Täter auch in Braunlage (Landkreis Goslar) zwei Lokale plünderten. Bei der Seilbahn hätten sich die Täter zunächst an Kassenhäusern und Werkstatt versucht. In die Mittelstation seien sie erfolgreich eingedrungen, hätten aber keine Beute gemacht. Die beiden Gaststätten in Braunlage hätten die Unbekannten hingegen durchsucht und Automaten aufgebrochen. Dort konnten sie schlussendlich Bargeld entwenden. Die Schadenshöhe ist nach Polizeiangaben noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05321) 33 90 oder unter (05520) 932 60 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.10.2024 | 15:00 Uhr