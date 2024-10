Stand: 09.10.2024 07:46 Uhr Brand in Bad Pyrmonter Kneipe: Haben Einbrecher das Feuer gelegt?

Nach einem Brand in einer Kneipe in Bad Pyrmont (Landkreis Hameln-Pyrmont) vermutet die Polizei, dass Einbrecher das Feuer gelegt haben. Darauf deuten Spuren hin, die die Ermittler entdeckten, heißt es. In der Nacht auf Dienstag war das Feuer in der Kneipe ausgebrochen. Eine Zeugin hatte die Einsatzkräfte alarmiert. Die Kneipe war zum Zeitpunkt des Brandes menschenleer. Verletzt wurde niemand. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren Unbekannte zuvor in die Gaststätte eingebrochen. Um die Täter zu fassen, hoffen die Beamten auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05281) 989 90 bei der Polizei in Bad Pyrmont zu melden.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.10.2024 | 06:30 Uhr