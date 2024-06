EM 2024: Polen, Türkei und Niederlande in Quartieren angekommen Stand: 11.06.2024 21:05 Uhr Am Dienstagabend ist Polen als drittes Team in Niedersachsen angekommen. Die Mannschaft landete auf dem Hannover Airport. Zuvor kamen waren die Türkei und die Niederlande in Hannover und Braunschweig gelandet.

Das polnische Team bezieht nun seine Unterkunft in Hannover-List. Es hat es also nicht weit vom Flughafen zum Hotel. Kurz zuvor war die Mannschaft der Türkei ebenfalls in Hannover angekommen. Die Türken gastieren in Barsinghausen (Region Hannover). Am Dienstagnachmittag wurde das Team der Niederlande vom Wolfsburger Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU) begrüßt und zwar auf dem Rollfeld des Flughafens in Braunschweig.

EM-Stadien von Niedersachsen aus gut erreichbar

Die Spieler der Niederlande und der Türkei sind in Wolfsburg und Barsinghausen (Region Hannover) untergebracht und bereiten sich dort auf ihre EM-Spiele vor. Logistische Gründe spielten bei der Wahl der EM-Quartiere wohl eine entscheidende Rolle: Alle drei Teams treten in der Vorrunde unter anderem in Berlin, Hamburg und Dortmund an - was von den Quartieren in Niedersachsen relativ schnell erreichbar ist.

Öffentliches Training der Türkei in Barsinghausen

Während das polnische Team in der Landeshauptstadt bleibt und im Pelikanviertel im Stadtteil List unterkommt, fährt die Fußballnationalmannschaft der Türkei weiter nach Barsinghausen. Dort ist das Team im Sporthotel Fuchsbachtal untergebracht - samt Trainingsplatz direkt auf der Hotelanlage. Für Mittwoch ist ab 11.30 Uhr ein öffentliches Training im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen geplant. Zugang zum Stadion wird es aber nur über Eintrittskarten geben, die der Niedersächsische Fußballverband (NFV) kostenlos an örtlichen Schulen verteilt. Ein öffentlicher Vorverkauf oder eine anderweitige Möglichkeit das Ticket zu erwerben war nicht vorgesehen.

VIDEO: So bereitet sich der Norden auf die Heim-EM vor (26.05.2024) (3 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 11.06.2024 | 19:30 Uhr