Fußball-EM 2024: Der Norden bereitet sich vor Stand: 27.05.2024 12:13 Uhr In gut zwei Wochen beginnt die Fußball-EM in Deutschland. Die Vorbereitungen im Norden laufen auch Hochtouren. In Hamburg findet neben fünf Partien auch die größte Fan Zone statt. Vier Nationalteams beziehen zudem ihr Quartier in der Hansestadt und in Niedersachsen.

Bis zu 50.000 feiernde Menschen werden auf dem Hamburger Heiligengeistfeld zur internationalen Fan-Party erwartet - Veranstalter Uwe Bergmann hofft auf eine ähnliche begeisternde Stimmung wie 2006 bei der Weltmeisterschaft.

Das damalige "Wir-Gefühl" beim "Sommermärchen" sei eine hohe Messlatte, sagte Bergmann dem NDR: "2006 hat ja das ganze Land in der Wahrnehmung verändert. Wir haben das erste Mal unsere Nationalflagge angefasst und keine Pickel bekommen. Das war zauberhaft und ich glaube, dass wir jetzt noch mal einen neuen Aufschlag kriegen."

"United by football - wir vereinigen uns mit Fußball. Das ist ja das Motto." Uwe Bergmann, Organisator der Fan Zone Hamburg

Nicht nur Public Viewing wird auf der Fan Zone geboten, es soll auch Fußballturniere in einer kleinen Arena geben, Konzerte, einen Beachclub, Gastronomie - und ein Riesenrad. Zur Fan-Zone in der Hansestadt, die an allen 22 EM-Spieltagen geöffnet ist, gehört aber auch ein detailliertes Sicherheitskonzept. Alle Mitarbeitende und Fans würden kontrolliert, ein doppelter Zaun soll Attacken von außen verhindern: "Hier kannst Du nicht einfach reinfahren", versicherte Bergmann.

Die Polizei spricht von einer "abstrakten Terrorgefahr" - wie sie bei jeder Großveranstaltung gegeben sei. Vor allem auf gewaltbereite Hooligans sei man aber eingestellt, erklärte Lars Osberg von der Gewerkschaft der Polizei: "Die Masse der Fans kommt hierher, um eine Europameisterschaft zu erleben. Auf die wenigen, die etwas anderes im Sinn haben, werden wir reagieren können."

"Oranje"-Partyzone in Hartenholm

EM-Feeling soll es aber auch im Hamburger Umland geben. So stellt sich das gut 50 Kilometer nördlich gelegene Hartenholm auf eine "Oranje-Invasion" ein. Auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens sollen dort tausende niederländische Fans campen. Ein Party-Programm sei dort auch geplant, so der Veranstalter. Die Niederlande sind eines von sieben Teams, die ein EM-Vorrundenspiel im Hamburger Volksparkstadion bestreiten: Am 16. Juni geht es gegen Polen.

Tschechien tritt sogar zweimal in der Hansestadt an: am 22. Juni gegen Georgien und am 26. Juni gegen die Türkei. Zudem bezieht das Team um die Bundesliga-Stars Vaclav Cerny (VfL Wolfsburg), Patrik Schick (Bayer Leverkusen) und Alex Kral (Union Berlin) sein Quartier im Norden der Hansestadt, im Hotel Treudelberg im Alstertal: Trainiert wird im Stadion des Regionalligisten Eintracht Norderstedt.

EM-Feeling auch in Niedersachsen

Die türkische Nationalmannschaft schlägt ihr EM-Quartier im niedersächsischen Barsinghausen auf. "Wir freuen uns, nach Mexiko beim Confed-Cup 2005 und Polen bei der WM 2006 nun erneut Basislager bei einem Endrunden-Turnier im eigenen Land zu sein", sagte NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert. Neben der Partie in Hamburg gegen Tschechien tritt das Team von Trainer Vincenzo Montella am 18. Juni und am 22. Juni in Dortmund gegen Georgien und gegen Portugal an.

Während die niederländischen Fans in Hartenholm campen sollen, logiert das Nationalteam ab dem 11. Juni in Wolfsburg und nutzt zum Training das Stadion der VfL-Fußballerinnen. "Die Kombination aus Hotel und Trainingsmöglichkeiten erfüllt unsere Wünsche perfekt", sagte Trainer Ronald Koeman, der in seinen Kader in Wout Weghorst (TSG Hoffenheim) und Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) zwei Ex-Wolfsburger berufen hat.

Die Niederlande spielen außer in Hamburg noch am 21. Juni in Leipzig gegen Frankreich und vier Tage später in Berlin gegen Österreich - alle drei Spielorte sind von Wolfsburg aus gut zu erreichen.

Aus ähnlichen logistischen Gründen wird sich Polen in Hannover einquartieren. Die Spielorte Hamburg, Berlin (21. Juni gegen Österreich) und Dortmund (25. Juni gegen Frankreich) sind von der niedersächsischen Landeshauptstadt ebenfalls schnell erreichbar. Die Mannschaft um Stürmerstar Robert Lewandowski (FC Barcelona) wird in der Nachwuchsakademie des Zweitligisten Hannover 96 rund um das Eilenriedestadion trainieren: Die erste Einheit soll dort am 12. Juni stattfinden.

