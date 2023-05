Die Badesaison startet: Wasserqualität der Seen ist gut Stand: 15.05.2023 17:00 Uhr Niedersachsen ist am Montag offiziell in die Badesaison gestartet. Die Wasserqualität der meisten Seen und anderen EU-Badestellen bewertet das Gesundheitsamt mit der zweithöchsten Stufe "gut".

Mängel weist die Behörde in einer detaillierten Karte aus. Die Wasserqualität am Weserstrand Kleinensiel unweit von Nordenham im Landkreis Wesermarsch ist etwa nur mit "ausreichend" ausgewiesen. Selbiges gilt für die Weserbadestelle Juliusplate unweit von Berne im Landkreis Wesermarsch, den Dümmer See im Landkreis Diepholz und die Badestelle Diethe-Langern im Landkreis Nienburg (Weser).

Badestellen in Region Hannover überwiegend "ausgezeichnet"

Die Wasserqualität in der Region Hannover hingegen ist nach Angaben des Gesundheitsamtes an 22 von 25 Badestellen "ausgezeichnet". Aktuell seien alle 25 offiziellen EU-Badestellen bedenkenlos nutzbar, sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Vergangenes Jahr im Sommer hatte es wegen Blaualgen an mehreren Badestellen landesweit Badeverbote gegeben. Die Bakterien können die Haut reizen.

Gesundheitsamt will Wasserqualität regelmäßig prüfen

Bis zum Ende der Saison am 15. September will das Gesundheitsamt mindestens alle 30 Tage die Wasserqualität an jedem Badeort untersuchen. Badegäste sollten stets bewachte Badestellen aufsuchen und auf die Sicherheitsflaggen achten: Ist eine gelb-rote Fahne gehisst, sind Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer im Einsatz. Weht nur eine rote Flagge, sollte niemand ins Wasser. Dann besteht Lebensgefahr.

