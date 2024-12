Deutlich mehr Menschen leben wegen hoher Wohnkosten in Armut Stand: 13.12.2024 09:21 Uhr Eine Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands zeigt, dass deutlich mehr Menschen in Armut leben als angenommen - wenn die Wohnkosten berücksichtigt werden. Niedersachsen liegt bundesweit im Mittelfeld.

Vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen werden durch die steigenden Mieten überproportional belastet, wie der Paritätische am Freitag mitteilte. Viele Haushalte müssen demnach mehr als ein Drittel ihres Einkommens für Wohnkosten ausgeben, manche mehr als die Hälfte. In Niedersachsen lag die Armutsquote 2023 laut der Studie nicht bei den bisher angenommenen 14,8 Prozent, sondern bei 21,8. Das entspricht demnach 534.000 Menschen mehr, die in Niedersachsen in Armut leben.

"Wohnen entwickelt sich zum Armutstreiber"

Im bundesweiten Vergleich liegt Niedersachsen damit im Mittelfeld. An der Spitze ist bei Berücksichtigung der Wohnkosten Bremen mit einer Armutsquote von 29,3 Prozent, wie der Paritätische weiter mitteilte. Am niedrigsten ist die Quote demnach in Bayern mit 16,3 Prozent. "Wohnen entwickelt sich mehr und mehr zum Armutstreiber", sagt Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. "Die Schere geht durch die steigenden Wohnkosten immer weiter auseinander." Rock fordert daher eine ambitioniertere Wohnungspolitik - insbesondere mit Blick auf die Mietpreisbremse, die 2025 ausläuft.

Viele junge Menschen und Rentner sind arm

Besonders trifft das nach Angaben des Paritätischen junge Menschen zwischen 18 und unter 25 Jahren sowie ältere ab 65 Jahren - hier lag die Armutsquote 2023 in Deutschland bei 31 beziehungsweise 27,1 Prozent. Als Begründung nennt der Wohlfahrtsverband, dass junge Menschen häufig in Ausbildung seien und erst am Anfang ihrer Erwerbstätigkeit stünden. Bei Menschen im Ruhestand führten niedrige Renten zu Armut.

Vor allem Alleinerziehende und Alleinstehende betroffen

Außerdem sind vor allem Single-Haushalte und Alleinerziehende laut Studie von Armut betroffen: Mehr als ein Drittel der Alleinstehenden (37,6 Prozent) sei wohnkostenbereinigt arm - vor allem Frauen. Vier von zehn alleinstehenden Frauen leben den Daten zufolge in Armut. Unter den Alleinerziehenden gelten den neuen Berechnungen zufolge 36 Prozent als arm. Der Paritätische hat für die Studie Zahlen des Statistischen Bundesamts aus den Jahren 2020 bis 2023 ausgewertet.

Tafeln müssen Lebensmittel rationieren

Die Zahl der in Armut lebenden Menschen wirkt sich auch auf die Tafeln in Deutschland aus. "Seit dem Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine verzeichnen die Tafeln im bundesweiten Durchschnitt 50 Prozent mehr Kundinnen und Kunden", sagte der Vorsitzende des Tafel-Dachverbands, Andreas Steppuhn, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Renten und Löhne seien in Deutschland nicht im gleichen Maße gestiegen wie die Lebenshaltungskosten. 60 Prozent der Tafeln müssten daher Lebensmittel stärker rationieren, so Steppuhn.

