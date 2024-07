Altersarmut: So viele Senioren wie nie auf Sozialhilfe angewiesen Stand: 04.07.2024 16:42 Uhr In Deutschland beziehen immer mehr Rentnerinnen und Rentner Grundsicherung. Auch in Niedersachsen stieg die Zahl auf ein Rekordhoch. Sozialverbände und Rentenversicherung erklären das unterschiedlich.

In Niedersachsen bezogen im ersten Quartal dieses Jahres 71.440 Menschen im Rentenalter Grundsicherung. Das heißt, sie bekamen diese Sozialleistung zusätzlich zu ihrer Rente. Im Vergleich zum Vorjahresquartal war das ein Anstieg von knapp 2.400 Rentnerinnen und Rentnern. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es in allen norddeutschen Bundesländern Rekordwerte bei der Grundsicherung.

Sozialverbände: Viele trauen sich gar nicht, Hilfe zu beantragen

Der Sozialverband SoVD in Niedersachsen erklärt sich diesen Anstieg damit, dass hohe Kosten fürs tägliche Leben viele Menschen im Alter finanziell in die Enge treiben. Stiegen die Preise weiter, würde die Rente, die vorher schon knapp war, noch knapper werden. Die Landesarmutskonferenz sprach von einem gesellschaftlichen Skandal angesichts der Rekordzahlen. Beide Verbände gehen zudem davon aus, dass mehr ältere Menschen Anspruch auf Grundsicherung hätten, sich aber nicht trauten, diese in Anspruch zu nehmen.

Freibeträge und Zuzug aus der Ukraine wirken sich aus

Die Deutsche Rentenversicherung deutet die Zahlen anders. 2021 sei mit der sogenannten Grundrente ein bestimmter Freibetrag eingeführt worden sei, der nicht auf die Höhe der Rente angerechnet werde. "Damit ist der Kreis derjenigen, die Grundsicherung im Alter geltend machen können, einfach größer geworden", sagte ein Sprecher. Zudem seien 2022 Menschen aus der Ukraine Menschen nach Deutschland gekommen, die einen Anspruch auf Grundsicherung im Alter hätten.

Rentenversicherung: "Altersarmut ist nicht gestiegen"

Abgesehen davon gebe es einen statistischen Effekt: Mehr Menschen in Rente bedeute auch automatisch mehr Rentner mit wenig Geld. Die Altersarmut an sich sei nicht gestiegen, so der Sprecher der Rentenversicherung. Die Bundesregierung habe hingegen eher etwas dafür getan, dass Menschen, die mit ihrer Rente nicht auskommen, zusätzliches Geld erhalten.

