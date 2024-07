Der "Tag der Seenotretter" zeigt, wie Seenotrettung abläuft Stand: 25.07.2024 14:38 Uhr Am Sonntag wollen zum "Tag der Seenotretter" viele Stationen der Seenotretter an Nord- und Ostseeküste vor Ort ihre Einsatzbereitschaft demonstrieren. Vorführungen, Übungen und Gespräche sind geplant.

Die Veranstaltungen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) sollen in den Häfen, an den Liegeplätzen der Rettungseinheiten und bei Infowagen und -ständen direkt vor den Küsten stattfinden. Im vergangenen Jahr nahmen mehr als 40.000 Menschen an dem Aktionstag teil.

Schiffe der Seenotrettung im Einsatz

Jede teilnehmende Station an der Nord- und Ostsee bietet ihr eigenes Programm an. An vielen Standorten, wie in Cuxhaven, können Seenotrettungskreuzer besichtigt und bei Einsatz- und Rettungsübungen beobachtet werden, wie den Seenotrettungskreuzer "Hamburg" auf Borkum. Außerdem sollen dringende Krankentransporte mit Seenotrettungsbooten und auch, je nach Verfügbarkeit, Rettungshubschrauber vorgeführt werden. An Infoständen stellen sich den Angaben zufolge die ehrenamtlichen Helfer der Seenotrettung vor und sollen mit Besuchern ins Gespräch kommen.

1.938 Einsätze im Jahr 2023

Der Tag der Seenotretter findet jedes Jahr am letzten Sonntag im Juli statt. Die DGzRS finanziert sich vollständig durch Spendengelder. Die Seenotretter in Niedersachsen sind im vergangenen Jahr zu 1.938 Einsätzen ausgerückt. Dabei wurden 86.000 Menschen aus Seenot oder aus Gefahrensituationen gerettet.

Diese Stationen an der Nordsee nehmen 2024 teil

Baltrum

Borkum

Bremerhaven

Brunsbüttel

Büsum

Cuxhaven

Eiderdamm

Helgoland

Hooksiel

Horumersiel

Juist

Langeoog

List

Neuharlingersiel

Norddeich

Norderney

Nordstrand

Wangerooge

Wilhelmshaven

Diese Stationen an der Ostsee nehmen 2022 teil

Breege

Damp

Darßer Ort/Prerow

Eckernförde

Fehmarn

Freest

Gelting

Glowe

Greifswalder Oie

Grömitz

Großenbrode

Heiligenhafen

Kühlungsborn

Laboe

Langballigau

Lippe/Weißenhaus

Maasholm

Neustadt

Prerow/Wieck

Olpenitz

Sassnitz

Schilksee

Schleswig

Stralsund

Timmendorf/Poel

Travemünde

Ueckermünde

Vitte/Hiddensee

Warnemünde

Wustrow

Zinnowitz

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt