DWD: Donnerstag neue Unwetter in Niedersachsen erwartet Stand: 17.08.2022 21:32 Uhr Unwetter mit Starkregen sind am Abend über Teile Niedersachsens hinweg gezogen. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es Donnerstag vor allem im Südosten Unwetter geben.

Für Donnerstag sagt der DWD wieder örtlich Unwetter vorher. Vor allem im Südosten Niedersachsens bestehe die Gefahr für schwere Gewitter. Eine Übersicht über aktuelle Unwetterwarnungen finden Sie hier. Die Höchstwerte sollen Donnerstag zwischen 25 Grad in Ostfriesland und 31 Grad in den östlichen Landesteilen liegen. Auf den Inseln wird es kühler; hier werden 24 Grad erwartet.

Am Mittwoch gab es vor allem im Westen und Norden Unwetter

Am Mittwochabend waren Unwetter in einem schrägen Band über den Westen und Norden Niedersachsen hinweg gezogen. Betroffen waren vor allem die Landkreise Grafschaft Bentheim, Emsland, Ammerland, Cloppenburg und Oldenburg sowie Wilhelmshaven und Bremerhaven. Teils brachten die Unwetter laut DWD zwischen 15 und 30 Liter pro Quadratmeter sowie Hagel und Böen von bis zu 70 Stundenkilometern. Im Wendland bestand zudem eine amtliche Hitzewarnung - genau wie für fast den ganzen Osten Deutschlands. In Teilen Niedersachsens herrscht weiterhin eine hohe Waldbrandgefahr.

