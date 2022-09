Corona: OP-Maske reicht im Nahverkehr in Niedersachsen aus Stand: 30.09.2022 11:45 Uhr Die Corona-Regeln in Niedersachsen ändern sich mit der ab Oktober geltenden Verordnung kaum. Ein Punkt betrifft allerdings viele Menschen: Im Nahverkehr müssen Fahrgäste nur noch eine OP-Maske tragen.

Bislang mussten in Niedersachsen alle Fahrgäste ab 14 Jahren in Bussen, Bahnen und Regionalzügen eine FFP2-Maske tragen. Ab Sonnabend reicht laut Gesundheitsministerium eine einfache OP-Maske. Das gilt auch für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 13 Jahren sowie für das Fahrpersonal. Das Land empfiehlt aber weiterhin, eine FFP2-Maske zu tragen. Die Regeln für den Nahverkehr stellen die Bundesländer selbst auf, für den Fernverkehr gibt es dagegen bundeseinheitliche Regeln. So müssen auch Reisende ab 14 Jahren in den Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn ab morgen eine FFP2-Maske tragen. Bei Kindern und Jugendlichen zwischen sechs und 13 Jahren reicht eine OP-Maske. In Flugzeugen entfällt ab Oktober die Maskenpflicht.

Stufenplan greift bei verschlechterter Corona-Lage

Die niedersächsische Landesregierung hatte in der vergangenen Woche einen Zwei-Stufenplan für mögliche verschärfte Corona-Regeln vorgelegt. Wann diese inkraft tritt, ist von der Belegung der Intensivbetten sowie der Sieben-Tage-Hospitalisierungsrate abhängig. Also dem Wert der Patientinnen und Patienten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, die innerhalb von sieben Tagen neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden. Aktuell ist Niedersachsen weit von den Werten entfernt, die für verschärfte Regeln vorgesehen sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.09.2022 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus