Stand: 10.04.2019 10:37 Uhr

Bundesweite Razzia gegen Islamisten-Netzwerk

In zehn Bundesländern, darunter in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, hat am Morgen eine Razzia gegen ein mutmaßlich deutschlandweit aktives Islamisten-Netzwerk begonnen. Das Netzwerk steht laut Bundesinnenministerium in Verdacht die radikalislamische Palästinensergruppe Hamas "finanziell und propagandistisch" zu unterstützen. Derzeit würden 90 Objekte durchsucht. Die in Nordrhein-Westfalen ansässigen Vereine "WWR Help" und "Ansaar International" stünden an der Spitze des Netzwerks, so das Ministerium.

Verstoß gegen das Grundgesetz

Es bestehe der dringende Verdacht, dass sich die Gruppierung gegen den Gedanken der Völkerverständigung gemäß dem Grundgesetz richte. Die beteiligten Organisationen seien nach aktuellem Ermittlungsstand dem "extremistischen Milieu zuzurechnen". Die Unterstützung für die Hamas läuft nach Überzeugung der Ermittler unter dem Deckmantel der humanitären Hilfe. Die Hamas herrscht im Gazastreifen und bekämpft den Staat Israel.

