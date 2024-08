Brandanschlag auf Bahnstrecke: Bekennerschreiben aufgetaucht Stand: 03.08.2024 15:32 Uhr Nach den Bränden in zwei Kabelschächten an der Bahnstrecke Hamburg-Bremen ist ein mögliches Bekennerschreiben aufgetaucht. Das hat die Polizei Bremen am Samstag mitgeteilt.

Der Staatsschutz prüfe nun, ob es echt sei, so ein Polizeisprecher. Seinen Angaben zufolge war das Schreiben zuvor im Internet veröffentlicht worden. Am Montag hatte es in zwei Kabelschächten an der Bahnstrecke Bremen-Hamburg gebrannt. Bei dem Brand im Bereich des Bremer Bürgerparks hatten die Ermittler danach Hinweise gefunden, dass das Feuer gelegt wurde. Spuren und Beweismittel an dem Kabelschacht seien sichergestellt worden, hieß es. Die Polizei hat eine politisch motivierte Tat nicht ausgeschlossen, der Staatsschutz ermittelt.

Videos 1 Min Brandanschlag auf Bahnstrecke führt zu Zugausfällen Auf der Strecke zwischen Bremen und Hamburg sollen Unbekannte zwei Kabelschächte gezielt angezündet haben. (29.07.2024) 1 Min

Bahnstrecke war wegen Ermittlungen gesperrt

Die Schäden an den Kabeln hatten am Montag erhebliche Störungen im Bahnverkehr zur Folge. Betroffen waren sowohl der Fern- als auch der Nahverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg. Wegen der Ermittlungs- und Reparaturarbeiten war die Bahnstrecke zwischen Bremen und Sagehorn (Landkreis Verden) zeitweise gesperrt. ICE-Züge zwischen Nordrhein-Westfalen und Hamburg konnten den Bremer Hauptbahnhof zeitweise nicht anfahren.

