Stand: 27.12.2024 13:02 Uhr Mehr Blitze über Schleswig-Holstein

Rund 45.000 Blitze haben sich in diesem Jahr in Schleswig-Holstein entladen. Das haben Statistiker vom Blitzortungsunternehmen Nowcast festgestellt. Das ist ein moderater Anstieg um fünf Prozent im Vergleich zum zehnjährigen Mittelwert. Bundesweit gab es mehr als 1,5 Millionen Blitze - das ist die größte registrierte Jahreszahl seit 2018. Im Bundesländervergleich führt Bayern (357.000 Blitzentladungen) das Blitze-Ranking an. Direkt danach folgen Niedersachsen (223.000) und Baden-Württemberg (163.000). Der Monat mit den meisten Blitzen war der Statistik zufolge wieder der Juni mit etwa 460.000 Entladungen.

Besonders im Nordwesten war es laut Nowcast überdurchschnittlich blitzreich. Die Experten registrierten in Hamburg ein Plus von 75 Prozent im Vergleich zum zehnjährigen Mittel - 60 Prozent mehr waren es in Bremen und in Niedersachsen 15 Prozent.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.12.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter