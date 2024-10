Immer mehr zugelassene Autos auf Niedersachsens Straßen Stand: 08.10.2024 13:09 Uhr In Niedersachsen gibt es gemessen an der Einwohnerzahl immer mehr zugelassene Autos. Das geht aus einer Studie des Statistischen Bundesamts hervor. Ausgerechnet in Wolfsburg aber ist das nicht so.

Anfang 2024 waren in Niedersachsen auf 1.000 Bürgerinnen und Bürger 607 Autos gemeldet. Damit liegt das Land über dem bundesweiten Durchschnitt von 580 Autos. Zehn Jahre zuvor waren es in Niedersachsen noch 563 zugelassene Autos auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Wolfsburg ist Spitzenreiter bei zugelassenen Autos

In Wolfsburg - dem Hauptsitz des Autobauers Volkswagen - ist die Zahl der zugelassenen Pkw besonders hoch: Hier gibt es fast ebenso viele Autos wie Einwohner. Auf 1.000 Bürgerinnen und Bürger kamen hier Anfang 2024 980 angemeldete Autos. Gegen den bundesweiten Trend sinkt hier allerdings die Autodichte. Im Jahr 2014 lag die Zahl der Autos sogar über der Einwohnerzahl: Seinerzeit gab es in Wolfsburg rund 1.132 gemeldete Pkw je 1.000 Bürgerinnen und Bürger.

Wenige zugelassene Autos im Raum Hannover

In Bremen waren Anfang 2024 hingegen deutlich weniger Autos gemeldet. Anfang 2024 waren es laut dem Statistischen Bundesamt nur 435 Pkw pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Niedersachsenweit gibt es gemessen an der Einwohnerzahl in der Region Hannover und in Salzgitter die wenigsten zugelassenen Autos. Wie aus dem sogenannten Regionalatlas hervorgeht, waren Anfang 2024 in Salzgitter etwa 541 Autos auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet. Im Raum Hannover waren es sogar nur rund 508 zugelassene Pkw.

Weniger Auto-Zulassungen in Ostdeutschland

Die regionalen Unterschiede bei der Zahl der zugelassenen Autos unterscheiden sich laut der Studie stark. Demnach sind aktuell alle ostdeutschen Länder deutlich unter dem Bundesdurchschnitt, alle westdeutschen darüber. Für die Studie wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamts Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg mit Daten aus der Bevölkerungsfortschreibung in Beziehung gesetzt.

