Bauernproteste in Niedersachsen: Bauern blockieren Supermärkte Stand: 15.01.2024 11:41 Uhr Auch heute laufen die Proteste der Bauern in Niedersachsen weiter. Landwirte blockierten unter anderem das Amazon-Lager in Winsen (Luhe). In Berlin findet am Mittag eine Großdemonstration statt.

Laut Polizei läuft der Warenverkehr beim Amazon-Zentrum und beim Aldi-Zentrallager in Stelle (Landkreis Harburg) mittlerweile wieder. Demnach beteiligten sich bei der Amazon-Blockade rund zehn Fahrzeuge, bei Aldi waren es etwa 100. Die Landwirte erklärten dem NDR Niedersachsen, dass sie ihren Protest ausgeweitet haben: Demnach werden einzelne Supermärkte, unter anderem in Tostedt (ebenfalls Landkreis Harburg), Uelzen und Lüchow-Dannenberg blockiert. Das führt nach NDR Informationen teils zu leeren Regalen. Die Aldi-Vertretung in Stelle habe bislang keine Gesprächsbereitschaft gezeigt, hieß es. Auch in Cloppenburg gibt es Blockade-Aktionen: Dort sind die Zufahrten zu Lidl betroffen. 50 Fahrzeuge beteiligen sich an der Blockade, wie die Polizei mitteilte.

Auch Fischer wollen am Abend demonstrieren

Auch Handwerker und Spediteure unterstützten die Blockade-Aktionen unter anderem in Stelle. Die Spediteure wollen erreichen, dass sich die Unternehmen zu den Problemen der Landwirte und den höheren Transportkosten positionieren. Am Abend wollen Fischer zudem in niedersächsischen Häfen Mahnfeuer entzünden. Die Aktion richtet sich gegen die Pläne der Ampel-Regierung, die rund 630 Millionen Euro, die den Fischern anteilig aus dem Verkauf von Offshore-Lizenzen zustehen sollten, auf 108 Millionen zu kürzen. Die Fischer drohen außerdem damit, demnächst Elbe, Weser, Jade und Ems zu blockieren.

Videos 2 Min Pro und Contra: Massive Bauernproteste - muss das sein? Ist das Ausmaß der Aktionen angemessen? Es diskutieren Sophie Mühlmann und Helmut Eickhoff aus der Hallo Niedersachsen Redaktion. (11.01.2024) 2 Min

Mehr als 2.000 Landwirte auf dem Weg zur Demo nach Berlin

In Berlin findet heute zudem eine Großdemonstration statt - der Höhepunkt der seit vergangener Woche Montag laufenden Aktionswoche gegen den Abbau der Subventionen von Agrardiesel. Das Landvolk schätzt, dass auch 2.000 bis 3.000 Landwirte aus Niedersachsen dabei sind. Einige haben sich bereits in der Nacht mit ihren Treckern auf den Weg nach Berlin gemacht, unter anderem aus Celle und Hannover, Peine, dem Weserbergland, Braunschweig, Northeim und Göttingen. Andere fahren nach Informationen von NDR Niedersachsen mit dem Zug oder mit dem Auto. Die Mehrzahl fährt mit Bussen.

Ampel lädt Bauern zu Gesprächen ein

Heute soll ein Gespräch zwischen der Ampel-Regierung und Bauernverbänden stattfinden, zu denen die Vorsitzenden der Fraktionen eingeladen hatten. Es soll um wirtschaftliche Perspektiven für landwirtschaftliche Betriebe gehen. Die Proteste richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Die Rückvergütung für Agrardiesel soll schrittweise gestrichen werden. Dass die Ampel-Koalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus. Nun will die Bundesregierung den Landwirten laut der "Süddeutschen Zeitung" offenbar erneut entgegenkommen. Ein Vorschlag von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sieht demnach vor, die Hilfe für diejenigen Viehbetriebe aufzustocken, die ihre Ställe tierfreundlich umbauen.

