Bauernproteste in Niedersachsen: Auf dem Weg nach Berlin Stand: 14.01.2024 14:37 Uhr Nach einer Woche mit zahlreichen Aktionen auf Niedersachsens Straßen steuert der Protest von Landwirten und anderen Beteiligten auf seinen Höhepunkt zu. Die Trecker fahren zur Großdemonstration nach Berlin.

Das Landvolk schätzt, dass 2.000 bis 3.000 Bauern aus Niedersachsen dabei sein werden. Die ersten Landwirte haben sich bereits am Sonntag mit ihren Treckern auf den Weg in die Hauptstadt gemacht, unter anderem aus dem Landkreis Rotenburg, der Wesermarsch und dem Ammerland. Traktoren aus Göttingen, dem Harz und dem Braunschweiger Land wollen am Sonntagabend in Richtung Berlin starten. Einige Landwirte fahren nach Informationen von NDR Niedersachsen mit dem Zug oder mit dem Auto. Die Mehrzahl fährt aber mit Bussen in die Hauptstadt.

Protest gegen die Kürzung von Subventionen

Die Proteste, an denen sich insbesondere Landwirte in großer Zahl beteiligen, richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Die Rückvergütung für Agrardiesel soll schrittweise gestrichen werden. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.

