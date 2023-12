Bahnstreik: Diese Verbindungen in Niedersachsen sind betroffen Stand: 06.12.2023 21:00 Uhr Die GDL hat bundesweit zum Warnstreik im Personen- und Güterverkehr aufgerufen. In Niedersachsen sind neben Verbindungen der Deutschen Bahn (DB) auch die Nordwestbahn und die S-Bahn Hannover betroffen.

Denn die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) hat neben den Beschäftigten der Deutschen Bahn auch Mitarbeitende des Transdev-Konzerns, zu dem die S-Bahn Hannover sowie die Nordwestbahn gehören, zur eintägigen Arbeitsniederlegung aufgerufen. Damit müssen sich Reisende in Niedersachsen auf massive Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr einstellen. Beginnen soll der Warnstreik im Personenverkehr am Donnerstagabend um 22 Uhr. Enden soll er am Freitagabend 22 Uhr.

Welche Verbindungen in Niedersachsen sind betroffen?

Die Bahn weist auf ihrer Webseite daraufhin, dass der gesamte Bahnverkehr in Niedersachsen aufgrund des Streiks massiv beeinträchtigt sein wird. Es werde versucht, ein Mindestfahrplanangebot aufrechtzuerhalten, hieß es. Ein Ersatzverkehr mit Bussen könne aufgrund fehlender Buskapazitäten so kurzfristig aber nicht eingerichtet werden, so die Bahn. In Niedersachsen sind folgende Verbindungen der DB von dem Warnstreik betroffen:

RE 1 (Norddeich(Mole) - Bremen Hbf - Hannover Hbf): Die Züge verkehren vereinzelt.

(Norddeich(Mole) - Bremen Hbf - Hannover Hbf): Die Züge verkehren vereinzelt. RE 8 (Bremerhaven-Lehe - Hannover Hbf): Die Züge fallen aus.

(Bremerhaven-Lehe - Hannover Hbf): Die Züge fallen aus. RE 9 (Osnabrück Hbf - (Bremen Hbf) – Bremerhaven-Lehe): Die Züge verkehren vereinzelt.

(Osnabrück Hbf - (Bremen Hbf) – Bremerhaven-Lehe): Die Züge verkehren vereinzelt. RB 40 (Braunschweig Hbf - Helmstedt): Die Züge verkehren vereinzelt.

(Braunschweig Hbf - Helmstedt): Die Züge verkehren vereinzelt. RB 44/RB 48 (Braunschweig - Salzgitter-Lebenstedt): Die Züge fallen aus.

(Braunschweig - Salzgitter-Lebenstedt): Die Züge fallen aus. RB 45 (Braunschweig Hbf - Schöppenstedt): Die Züge verkehren vereinzelt.

(Braunschweig Hbf - Schöppenstedt): Die Züge verkehren vereinzelt. RB 46 (Braunschweig Hbf - Herzberg(Harz): Die Züge verkehren vereinzelt.

(Braunschweig Hbf - Herzberg(Harz): Die Züge verkehren vereinzelt. RB 80/81 (Göttingen/Bodenfelde - Nordhausen): Die Züge verkehren vereinzelt.

(Göttingen/Bodenfelde - Nordhausen): Die Züge verkehren vereinzelt. RB 82 (Göttingen - Kreiensen - Bad Harzburg): Die Züge verkehren vereinzelt.

(Göttingen - Kreiensen - Bad Harzburg): Die Züge verkehren vereinzelt. RB 86 (Einbeck Mitte - Göttingen): Die Züge verkehren vereinzelt.

(Einbeck Mitte - Göttingen): Die Züge verkehren vereinzelt. RE 5 (Cuxhaven - Hamburg Hbf): Update folgt voraussichtlich Donnerstagvormittag.

(Cuxhaven - Hamburg Hbf): Update folgt voraussichtlich Donnerstagvormittag. RB 37 (Bremen - Soltau - Uelzen): Update folgt voraussichtlich Donnerstagvormittag.

(Bremen - Soltau - Uelzen): Update folgt voraussichtlich Donnerstagvormittag. RB 38 (Hannover - Soltau - Buchholz - (Hamburg-Harburg)): Update folgt voraussichtlich Donnerstagvormittag.

(Hannover - Soltau - Buchholz - (Hamburg-Harburg)): Update folgt voraussichtlich Donnerstagvormittag. RB 77 (Bünde - Hameln - Hildesheim): Update folgt voraussichtlich Donnerstagvormittag.

(Bünde - Hameln - Hildesheim): Update folgt voraussichtlich Donnerstagvormittag. RB 79 (Hildesheim - Bodenburg): Update folgt voraussichtlich Donnerstagvormittag.

S-Bahn Hannover und Nordwestbahn erwarten massive Auswirkungen

Die S-Bahn Hannover kündigte am Mittwochabend bereits an, dass das gesamte Netz von dem Ausstand betroffen sein wird. Wie genau, sei noch nicht abzusehen. "Es ist jedoch davon auszugehen, dass ein Großteil der Zugleistungen ausfallen beziehungsweise der gesamte S-Bahn-Betrieb einzustellen sein wird", teilte die S-Bahn Hannover mit. Der Einsatz eines Busnotverkehrs sei in Prüfung. Die Nordwestbahn geht ebenfalls von massiven Einschränkungen im Fahrbetrieb aus, wie das Unternehmen auf seiner Internetseite am Mittwochabend mitteilte.

Fahrgäste sollen Reisen verschieben

Laut DB wird es Donnerstag und Freitag zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr kommen. Die Bahn rät daher allen Reisenden, ihre Fahrten möglichst zu verschieben. Tickets können laut Bahn auch noch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Sitzplatzreservierungen können zudem kostenfrei storniert werden. Außerdem sei es möglich, Reisen vorzuverlegen und bereits im Laufe des Donnerstags zu fahren. In diesem Fall empfiehlt die Bahn, die Reise früh am Tag anzutreten. Bereits vor Streikbeginn muss den Angaben zufolge mit Einschränkungen gerechnet werden.

GDL erklärt Tarifverhandlungen für gescheitert

Neben den Tarifgesprächen bei der Bahn wertet die GDL auch die Verhandlungen mit Transdev als gescheitert. Der Transdev-Konzern hatte laut der Gewerkschaft zuletzt zwar ein neues Angebot vorlegt. Dieses sei von den Forderungen der GDL aber "weit entfernt", teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Die GDL hatte daraufhin angekündigt, ihre Warnstreiks auszuweiten.

Transdev enttäuscht und irritiert über Streikankündigung

"Die Transdev-Gruppe zeigt sich sehr enttäuscht und irritiert darüber, dass die GDL am heutigen Verhandlungstag vollkommen unerwartet das Scheitern der Tarifverhandlungen mit der Transdev-Gruppe bekannt gegeben hat", hieß es von dem Eisenbahnunternehmen am Mittwoch. Auch die Deutsche Bahn hat den angekündigten Warnstreik scharf kritisiert. Ein Streik so kurz nach dem Wintereinbruch und so kurz vor dem Fahrplanwechsel sei verantwortungslos und egoistisch, sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. "Anstatt zu verhandeln und sich der Wirklichkeit zu stellen, streikt die Lokführergewerkschaft für unerfüllbare Forderungen. Das ist absolut unnötig", sagte Seiler.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.12.2023 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr