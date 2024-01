Tarifkonflikt: GDL ruft erneut zu Bahnstreik auf Stand: 22.01.2024 08:02 Uhr Die Lokführergewerkschaft GDL hat Mitarbeitende der Deutschen Bahn erneut zum Streik aufgerufen. Vom frühen Mittwochmorgen bis zum kommenden Montagabend soll die Arbeitsniederlegung im Personenverkehr andauern.

Die Mitarbeitenden der DB Cargo werden bereits am Dienstag ab 18 Uhr zum Streik aufgerufen. Auch die Infrastruktur - also Gleise - soll laut GDL bestreikt werden. Damit stehen Pendlerinnen und Pendlern auch in Niedersachsen erneut viele Zugausfälle und Einschränkungen bevor. Die Deutsche Bahn empfiehlt ihren Kunden, Reisen zu verschieben. Ein Notfahrplan sichere nur ein sehr begrenztes Zug-Angebot im Regional- und Fernverkehr, hieß es auf der Internetseite der DB. Beginnen soll der Streik am frühen Mittwochmorgen um 2 Uhr, enden soll er am kommenden Montag um 18 Uhr. Ob auch Beschäftigte des privaten Bahnunternehmens Transdev, also S-Bahn Hannover und Nordwestbahn - wieder mitstreiken, ist bisher nicht klar. Da hatte es zuletzt wieder Gespräche mit der GDL gegeben.

Diese Verbindungen sind in Niedersachsen vom Bahnstreik betroffen:

Die DB hat eine vorläufige Liste mit von dem Streik betroffenen Regional-Verbindungen veröffentlicht.

RE 1 (Norddeich (Mole) - Bremen Hbf - Hannover Hbf): die Züge verkehren vereinzelt.

(Cuxhaven - Hamburg Hbf): Derzeit liegen noch keine vollständigen Informationen vor. RE 8 (Bremerhaven-Lehe - Hannover Hbf): die Züge fallen aus.

(Hildesheim - Bodenburg): Derzeit liegen noch keine vollständigen Informationen vor. RB 80 / 81 (Göttingen/Bodenfelde - Nordhausen): die Züge verkehren voraussichtlich im Zweistundentakt zwischen Nordhausen und Northeim (Han). Zwischen Northeim (Han) und Göttingen sollen Reisende zusätzlich auch die Züge des Metronoms (RE 2) nutzen. Zwischen Bodenfelde und Northeim (Han) ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dieser verkehrt voraussichtlich im Dreistundentakt.

Die Bahn teilte zudem mit, dass sie versucht, einen Bus-Ersatzverkehr einzurichten. Dies könne aber aufgrund der "Kurzfristigkeit" nicht garantiert werden. So würden nur begrenzte Bus-Kapazitäten zur Verfügung stehen. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt außerdem über ihre Reise informieren.

GDL: "Bahn verfolgt Konfrontationskurs unverdrossen weiter"

Am vergangenen Freitag hatte die Deutsche Bahn (DB) ein neues Angebot im Tarifstreit mit der GDL vorgelegt. Ab 1. Januar 2026 hätten Lokführerinnen und Lokführer sowie Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter demnach eine Stunde weniger Arbeitszeit - statt 38 Stunden 37 bei vollen Lohnausgleich. Der GDL reicht das offenbar nicht: "Mit dem dritten und angeblich verbesserten Angebot hat die Deutsche Bahn AG erneut gezeigt, dass sie ihren bisherige Verweigerungs- und Konfrontationskurs unverdrossen weiter verfolgt - von Einigungswillen keine Spur", hieß es in der Streikankündigung. Die DB argumentierte dagegen, dass die GDL den Konflikt maßlos verschärfe, während man selbst auf Kompromisse setze.

Auch unbefristete Bahnstreiks sind möglich

Bereits Anfang Januar waren Lokführer für drei Tage in den Streik getreten. Das hatte auch in Niedersachsen zu massiven Einschränkungen und Zugausfällen geführt. Der Tarifkonflikt zwischen DB und GDL läuft seit Anfang November, nach der zweiten Verhandlungsrunde erklärte die Gewerkschaft die Gespräche für gescheitert. Auch unbefristete Streiks sind nach einer Urabstimmung der GDL-Mitglieder möglich.

