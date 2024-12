Alarmierender Anstieg von Depressionen bei Jugendlichen Stand: 27.12.2024 13:31 Uhr In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der betroffenen Mädchen und Jungen in Niedersachsen um fast ein Drittel gestiegen. Das belegen neue Zahlen der Krankenkasse Barmer.

von Sophie Mühlmann

Die größte Steigerungen innerhalb eines Jahres könne man mit Beginn der Corona-Pandemie von 2020 auf 2021 beobachten, sagt Heike Sander, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Niedersachsen. Die Ursachen sind offenbar ein Mix aus verschiedenen Faktoren. Klar ist: Der Druck auf die Jugendlichen wächst immer mehr.

Vielschichtige Ursachen

Corona sei nur einer von vielen Faktoren, sagt Sander. "Junge Menschen stehen in unserer heutigen Gesellschaft häufig unter Druck, sowohl in der Schule, in der Ausbildung oder im Studium, aber auch im privaten Umfeld. Die Erwartung, erfolgreich, leistungsfähig und glücklich zu sein, kann für Überforderung sorgen." Die sozialen Medien machten alles noch schlimmer: Sie vermittelten ein unrealistisches und verzerrtes Bild von Schönheit und Erfolg, erklärt Sander - und das steigere den Druck weiter. Besonders betroffen seien Mädchen und junge Frauen.

Rat und Nothilfe bei Suizidgedanken Bei Suizidgefahr: Notruf 112

Beratung in Krisensituationen: Telefonseelsorge (Tel.: 0800/111-0-111) oder Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: Tel.: 0800/111-0-333 oder 116 111; wochentags von 14 bis 20 Uhr)



Auf den Seiten der Deutschen Depressionshilfe sind Listen mit regionalen Krisendiensten und mit Kliniken zu finden. Zudem gibt es viele Tipps für Betroffene und Angehörige.



Über www.telefonseelsorge.de ist eine Online-Beratung möglich.



Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen bietet die Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: www.suizidprophylaxe.de.



In der deutschen Depressionsliga engagieren sich Betroffene und Angehörige, um die Situation und die Versorgung Depressiver zu verbessern. Sie bieten Depressiven ein E-Mail-Beratung als Orientierungshilfe an.

Eine Übersicht über Selbsthilfegruppen zur Depression bieten die örtlichen Kontaktstellen (KISS).

Anstieg um 28 Prozent seit 2018

Die Entwicklung sei tatsächlich alarmierend: Die Zahl der jungen Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, ist der Krankenkasse zufolge seit 2018 um 28 Prozent angestiegen. Das liege auch daran, dass Depressionen zunehmend weniger stigmatisiert sind, erklärt das Gesundheitsministerium - im Gegensatz zu Suchtkrankheiten oder Schizophrenie. Dies führe dazu, dass schneller medizinische Hilfe gesucht wird, und die Krankheit damit in Statistiken erfasst wird. Auch dadurch steige die Zahl.

Frühe Warnzeichen erkennen

Dennoch ist das Ministerium besorgt und spricht von einem Ursachen-Mix: Auch die vielfältigen Krisen und Konflikte in der Welt führten dazu, dass das seelische Wohlbefinden bei jungen Menschen leide. Es sei deshalb wichtig, erste Anzeichen psychischer Belastungen bei sich selbst und anderen Menschen zu erkennen und den Betroffenen schnell Hilfe zukommen zu lassen. Deutschland verfüge über ein gut ausgestattetes psychiatrisch-psychosomatisch-psychotherapeutisches Versorgungssystem, so das Ministerium. Trotzdem: Der Bedarf ist oft zu groß. Das Hilfesystem ist überlastet und längst nicht alle Betroffenen bekommen auch einen Therapieplatz.

Mentale Erste Hilfe

Viele Krankenkassen bieten ihren Mitgliedern wissenschaftlich evaluierte Online Programme für die Behandlung einer leichten bis mittelgradigen Depression an, so das Ministerium. Eines davon sind die digitalen "Mentale Erste Hilfe"-Seminare für Jugendliche und junge Erwachsene, die die Barmer in Kooperation mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention ab sofort kostenlos anbietet. Die Teilnehmenden lernen zum Beispiel, wie sie Belastungen von Erkrankungen unterscheiden, wann, wo und wie professionelle Hilfe hinzuzuziehen ist und wie sie ihre psychische Gesundheit stärken können.

