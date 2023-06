Aktionstag gegen Hasspostings: Ermittler vernehmen Verdächtige Stand: 14.06.2023 12:47 Uhr Zum neunten bundesweiten Aktionstag gegen Hasspostings geht die Polizei auch in Niedersachsen seit dem Morgen gegen die Verfasserinnen und Verfasser strafbarer Posts im Internet vor.

Die Beamten gehen möglichen Straftatbeständen wie Volksverhetzung, Bedrohung, Billigung von Straftaten sowie die öffentliche Aufforderung zu Straftaten nach. Kann eine Straftat nachgewiesen werden, drohen bis zu fünf Jahre Haft. Bundesweit durchsucht die Polizei seit dem Morgen Wohnungen und vernimmt Verdächtige.

Polizei geht von großem Dunkelfeld aus

Auch in Aurich und Emden führten die Ermittler Durchsuchungen durch. Die Polizeidirektion in Osnabrück verzeichnete im vergangenen Jahr insgesamt 70 Hasspostings. Im Vorjahr habe es mit 93 noch mehr Fälle gegeben. Allerdings geht die Polizei von einem großen Dunkelfeld aus. In einem Fall aus dem vergangenen Jahr im Landkreis Aurich befürwortete ein Facebook-User in einem Kommentar die Tötung eines ehemaligen Bundestagsabgeordneten.

"Müssen Täter aus Anonymität holen"

Osnabrücks Polizeivizepräsidentin Andrea Menke sagte, dass es neben guter Polizeiarbeit vor allem wichtig sei, dass die Taten auch zur Anzeige gebracht werden. "Wir müssen es gemeinsam schaffen, die Täter aus ihrer Anonymität zu holen und zur Verantwortung zu ziehen." Weitere Taten ließen sich nur durch konsequente Verfolgung verhindern. Nur so könnten potenzielle Täterinnen und Täter abgeschreckt werden.

