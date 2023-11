Agritechnica 2023 in Hannover: Landwirtschaft nachhaltig gestalten Stand: 07.11.2023 13:24 Uhr Vom 12. bis 18. November präsentiert die Agritechnica Innovationen unter dem Motto "Green Productivity". 2.600 Aussteller wollen zeigen, wie die Landwirtschaft nachhaltig und effizient arbeiten kann.

Ressourcenknappheit und Umweltschutz stellen die Agrarindustrie vor neue Herausforderungen, heißt es von den Veranstaltern der Agritechnica. Bei der Landmaschinenmesse stehe daher die Frage nach einer nachhaltigeren Landwirtschaft im Fokus: Wie können die weltweite Ernährung gesichert, zeitgleich Ressourcen geschont und der Schutz der Umwelt bewahrt werden? In Hannover präsentieren Aussteller aus aller Welt ihre Ideen, um die Zukunftsfragen der Landwirtschaft beantworten zu können. Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) als Veranstalter rechnet mit mehr als 400.000 Besucherinnen und Besuchern.

Technologien der Zukunft und vertikale Landwirtschaft

Besucherinnen und Besucher der Landmaschinenmesse können sich dabei laut Veranstalter über die neusten Innovationen im Bereich des Zusammenspiels von Nachhaltigkeit und Effizienz informieren. Dafür gibt es bei der Agritechnica erstmals den Ausstellungsbereich "Inhouse Farming". Dieser präsentiert Möglichkeiten des landwirtschaftlichen Anbaus in Innenräumen oder auch die sogenannte vertikale Landwirtschaft. Dabei handelt es sich um die Produktion von pflanzlichen und tierischen Produkten in mehrstöckigen Gebäuden mitten in Großstädten.

Batterie, hybrid, Gas: Probefahrt mit der Power von morgen

Um den CO2-Ausstoß zu verringern, sind laut DLG alternative Kraftstoffe für Maschinen mit Verbrennungsmotoren in den Vordergrund der Forschung gerückt. Als geeignete Antriebsmotoren für Traktoren zeige die Messe verbesserte batteriebetriebene Fahrzeuge und Hybridmodelle, erstmals auch Gasmotoren. Im neuen Test-Parcour "Drive Experience" können Besucherinnen und Besucher Landtechnik mit alternativen Antriebssystemen bei einer Probefahrt testen.

DLG zeichnet junge Start-Ups aus

Die Landwirtschaftsmesse soll laut Veranstalter auch der Gründerszene als Treffpunkt dienen. Demnach biete "Agrifood start-ups" jungen Start-Ups die Möglichkeit, ihre Ideen zu präsentieren. Pionierleistungen und Zukunftsvisionen zeichnet die DLG am 14. November mit dem Preis "DLG-Agrifuture Concept Winner" aus.

Aussteller aus aller Welt: Italien, China, Türkei vorn

Die Veranstalter rechnen mit rund 1.700 Ausstellern, die aus dem Ausland anreisen. Am stärksten vertreten sind die Länder Italien mit 361 Ausstellern, China mit 192 und die Türkei mit 141. Die Messe in Hannover ist das weltweit größte Treffen der Branche. Seit 1995 findet sie alle zwei Jahre statt. 2021 war die Agritechnica wegen Corona abgesagt worden.

