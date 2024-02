Agrargespräche: Niedersächsische Landwirte verhalten optimistisch Stand: 21.02.2024 07:05 Uhr In Berlin beginnen heute Abgeordnete der Ampel-Koalition die Gespräche mit Vertretern der Landwirtschaft. Ziel ist, die Bauern als Ausgleich für die Kürzung der Agrardiesel-Subventionen zu entlasten.

von Katharina Seiler

Es wird eine große Gruppe sein, die sich in Berlin mit den Bundestagsabgeordneten treffen wird. Rund drei Dutzend Teilnehmer sind eingeladen worden. Nämlich alle, die schon vor rund vier Jahren in der Zukunftskommission Landwirtschaft zusammengearbeitet hatten. Diese Kommission hatte die damalige Große Koalition vor rund vier Jahren als Reaktion auf die Proteste der Landwirte gegen die Düngeverordnung eingesetzt. Sie hatte bereits Vorschläge für eine umweltfreundlichere und gleichzeitig wettbewerbsfähige Landwirtschaft erarbeitet, die allerdings von der Politik nicht umgesetzt worden sind. Und diese Teilnehmenden - also Vertreter aus der Landwirtschaft, aber auch von Umwelt- und Verbraucherverbänden, vom Lebensmitteleinzelhandel und aus der Wissenschaft - sind nun von den Fraktionen zu dem neuen Agrardialog eingeladen worden.

Gedämpfte Erwartungen aus der Landwirtschaft

Einer von ihnen ist Martin Schulz von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft und selbst Landwirt im Wendland. Er hofft, dass es endlich Lösungen dafür gibt, wie der Umbau der Tierhaltung finanziert werden kann. Pessimistisch dagegen ist er, ob es der Politik gelingt, den bürokratischen Aufwand für die Landwirte zu verringern. Auch Holger Hennies, Präsident des niedersächsischen Landvolkverbandes, geht mit verhaltenem Optimismus in die Gespräche. Mehr als 30 Teilnehmende seien für einen Dialog nicht einfach, so Hennies. Und Holger Stark vom Bundesverband von "Land schafft Verbindung" gibt zu bedenken, wenn jeder Teilnehmer ein Eingangsstatement von drei Minuten halte, was laut Einladung vorgesehen ist, werde das schon allein zwei Stunden Zeit in Anspruch nehmen.

Unterschiedliche Ziele der Fraktionen

Für den Niedersachsen Matthias Miersch, der für die SPD-Bundestagsfraktion mit dabei ist, ist es wichtig, überhaupt in einen Dialog mit den Landwirten einzusteigen. Die aufgeheizte Stimmung in den vergangenen Wochen sollte sich konstruktiv wandeln, so Miersch. Und Gero Hocker, ebenfalls aus Niedersachsen und agrarpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, hofft, für die Landwirte steuerliche Entlastungen und Bürokratieabbau erreichen zu können. Die Grüne Bundestagsabgeordnete Julia Verlinden aus Lüneburg dagegen würde gerne die Tierhaltung umwelt- und tierschutzgerechter umbauen, zum Beispiel finanziert durch einen zusätzlichen Tierwohl-Cent auf Fleisch.

Gesetzespaket bis zum Sommer

Auch wenn die drei Ampelfraktionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten in die Gespräche gehen - einig sind sie sich darin, dass sie jetzt schnell Lösungen erarbeiten wollen, um die Bauern zu entlasten. Denn schon bis zum Sommer sollen entsprechende Gesetze beschlossen sein.

