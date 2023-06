ADAC: Spritpreise an Autobahntankstellen teils deutlich höher Stand: 22.06.2023 11:48 Uhr Wer an der Autobahn tankt, zahlt für Sprit oft erheblich mehr Geld. In Niedersachsen liegen die Mehrkosten für eine Tankfüllung bei bis zu 29 Euro. Das zeigt eine Untersuchung des ADAC.

In einer bundesweiten Stichprobe hat der Automobil-Club im März 2023 die Preise für Benzin und Diesel an Autobahntankstellen mit den Preisen an der nächstgelegenen Tankstation abseits der Autobahn verglichen. Unter den 40 untersuchten Tankstellen waren auch vier aus Niedersachsen.

Knapp 29 Euro mehr für eine Tankfüllung

Im Schnitt mussten Autofahrer in Niedersachsen 46,63 Cent je Liter Diesel mehr zahlen. Bei E 10 lag der durchschnittliche Aufpreis bei 50,53 Cent je Liter. Die höchste Preisdifferenz gab es im März an der Autobahntankstelle Lüneburger Heide West an der A7. Hier kostete der Liter Diesel 53,6 Cent und der Liter E 10 57,30 Cent mehr als an der nächstgelegenen Tankstation abseits der Autobahn. Für eine Tankfüllung von 50 Liter zahlten Kunden damit einen Aufschlag von knapp 29 Euro. Deutlich geringer war der Unterschied an der Autobahntankstelle Helmstedt Süd (A2). Dort mussten Autofahrer für den Liter Diesel 41,90 Cent mehr zahlen als neben der Autobahn. Für den Liter E 10 gab es hier einen Aufschlag von 43,60 Cent.

ADAC rät: Zum Tanken abfahren

Der ADAC weist darauf hin, dass die Preisunterschiede je nach Zeitpunkt und Tankstelle sehr unterschiedlich ausfallen. Trotzdem: Die Autobahn zum Tanken zu verlassen, lohne sich eigentlich immer. Um möglichst wenig für Sprit zu zahlen, sollten Urlauber nach Möglichkeit noch in ihrem Wohnort abends zwischen 18 und 22 Uhr tanken, rät der ADAC. Dann seien die Kraftstoffpreise im Durchschnitt am günstigsten.

