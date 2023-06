ADAC: Sprit an Autobahn-Tankstellen deutlich überteuert Stand: 22.06.2023 06:14 Uhr Die Spritpreise an den Autobahntankstellen sind massiv überteuert: Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des ADAC. Sie zeigt im Norden Preis-Aufschläge von bis zu 30 Prozent.

Spitzenreiter war allerdings die Autobahntankstelle Hunsrück West in Rheinland-Pfalz: Hier mussten die Kundinnen und Kunden 70 Cent je Liter Super mehr bezahlen als an der nächsten Station abseits der Autobahn. Beim Diesel waren es 55 Cent.

Im Norden bis zu 30 Prozent teurer

Aber auch in Norddeutschland gibt es teure Tankstellen, sagte Christof Tietgen vom ADAC in Hamburg: "Bei uns im Norden belegt Buddikate West an der A1 einen der Spitzenplätze." Dort habe man bei Benzin E10 und Diesel 51 Cent mehr zahlen müssen als an der nächstgelegenen Tankstelle - ein Aufschlag von rund 30 Prozent.

ADAC: "Das ist nur noch dreist"

An der Raststätte Grundbergsee Nord in Niedersachen betrug die Differenz noch 47 Cent. Im bundesdeutschen Durchschnitt sind es 42 Cent. "Das ist nur noch dreist. Hier wird schamlos ausgenutzt, dass es an der Raststätte an der Autobahn einfach keine Konkurrenz gibt." Wer die Autobahn verlässt und einen Autohof oder eine normale Tankstelle nutze, fahre immer besser.

