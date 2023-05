Landkreis Cloppenburg ist Deutschlands Hochburg der Dieselautos Stand: 11.05.2023 10:56 Uhr Im Landkreis Cloppenburg haben Dieselautos den bundesweit höchsten Anteil am Fahrzeugbestand. Fast die Hälfte aller Fahrzeuge sind hier Selbstzünder.

Generell ist der agrarisch geprägte Westen Niedersachsens Diesel-Land: Nach Cloppenburg folgen die Landkreise Grafschaft Bentheim und Emsland mit einem Dieselauto-Anteil von knapp 44 Prozent, wie Daten des Kraftfahrt-Bundesamts zeigen. Der deutsche Durchschnitt liegt bei 29,6 Prozent.

Dieselpreis günstiger, daher auf Land lohnenswerter

Zur möglichen Ursache dieser großen Beliebtheit wurde auf die längeren Fahrstrecken auf dem Land verwiesen. Dort lohne sich mit den günstigeren Spritpreisen für Diesel der vergleichsweise hohe Anschaffungspreis eines Selbstzünders eher als in der Stadt.

Die meisten Autos in Deutschland fahren mit Benzin

Im Bundesländervergleich hat Schleswig-Holstein mit 33 Prozent die höchsten Dieselanteile, Niedersachsen und Bayern folgen mit je 32,8 Prozent. Am wenigsten Dieselautos sind auf Berlins Straßen unterwegs, hier liegt der Anteil bei 21,5 Prozent. Insgesamt überwiegt in Deutschland nach wie vor der Benziner mit 62,7 Prozent - vor allem in städtischen Regionen mit einem eher unterdurchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen ist dessen Anteil am höchsten.

