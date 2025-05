60.000 Haupt- und Realschüler schreiben Abschlussprüfungen

Stand: 13.05.2025 08:09 Uhr

Abiturienten sind schon mitten in der Prüfungsphase, jetzt wird es auch für rund 60.000 Haupt- und Realschülerinnen und -schüler in Niedersachsen ernst: Am Montag begannen die schriftlichen Abschlussprüfungen.